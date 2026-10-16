Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brüksel'deki temaslarında ülkesinin hava savunmasının güçlendirilmesini ve ilave F-16 savaş uçaklarının bir an önce teslim edilmesini istedi.

Belçika basınında yer alan haberlere göre Zelenskiy, Belçika Kralı Philippe ve Başbakan Bart De Wever ile bir araya geldi. De Wever ile görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'daki konutlara, enerji tesislerine ve diğer kritik altyapıya yönelik saldırılarının sonuçları değerlendirildi.

Bazı yerleşimlerde onarım ekiplerinin aynı noktaya ikinci bir saldırı düzenlenmesi tehdidi nedeniyle çalışmalara başlayamadığını aktaran Zelenskiy, ülkesinin savunma ihtiyaçları hakkında bilgi verdi.

F-16'LAR İÇİN İLAVE MÜHİMMAT GÖRÜŞÜLDÜ

Zelenskiy, F-16 savaş uçaklarının Rusya'nın jet motorlu Şahid tipi insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarının püskürtülmesine önemli katkı sağladığını vurguladı.

“İlave savaş uçaklarını mümkün olan en kısa sürede teslim almak için Belçika ile çalışıyoruz.” diyen Zelenskiy, savunma desteğine ilişkin her kararın hayat kurtardığını belirtti. İki lider, F-16'lar için ilave mühimmat tedariki imkanlarını da görüştü.

RUS VARLIKLARI BLOKE TUTULSUN ÇAĞRISI

Kral Philippe ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, Ukrayna'ya destekleri nedeniyle Kral'a, Belçika hükümetine ve halkına teşekkür etti. Ukrayna'daki şehirlerin ve yerleşim yerlerinin sürekli Rus füze ve İHA saldırıları altında olduğunu belirterek hava savunmasının güçlendirilmesinin en büyük öncelikleri olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği'nde (AB) dondurulan Rus varlıklarının bloke edilmeye devam edilmesini isteyen Zelenskiy, “Savaş sürdüğü müddetçe Rusya, yeni katliamlara ve Avrupa'nın istikrarsızlaştırılmasına yatırım yapmasını sağlayabilecek hiçbir şey elde etmemeli.” ifadelerini kullandı.

Kiev yönetimi, büyük bölümü Belçika'da tutulan dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya yardım amacıyla kullanılmasını talep ediyor. Belçika ise karşılaşabileceği hukuki ve mali riskler nedeniyle çekincelerini dile getiriyor.

Zelenskiy'nin 16 Ekim'de AB Zirvesi'nin ikinci günündeki Ukrayna oturumuna katılması öngörülüyor. Ayrıca Finlandiya, İsveç ve Macaristan başbakanlarının yanı sıra AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile ikili görüşmeler yapması bekleniyor.