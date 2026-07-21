İlk etapta 2025 yılında tamamlanması planlanan proje, yaşanan zemin sorunları nedeniyle önce 2028'e ertelendi. Ancak son gelişmeler, bu takvimin de riske girdiğini gösteriyor. Yeni Güney Galler hükümeti, projeyi yürüten yüklenici konsorsiyuma resmi ihtar göndererek tünel çalışmalarını yeniden başlatmasını istedi. Aksi halde hukuki sürecin devreye girebileceği belirtildi.

OBRUKLARIN ARDINDAN NADİR JEOLOJİK YAPI ORTAYA ÇIKTI

Sorunlar, 2024 yılında tünelin geçtiği güzergahta iki büyük obruğun oluşmasıyla başladı. Olayın ardından bölgede yapılan ayrıntılı incelemelerde, yaklaşık 245 metrelik bölümde mühendislerin daha önce Sidney Havzası'nda karşılaşmadığını belirttiği yüksek açılı ters fay yapısı tespit edildi. Uzmanlara göre bu jeolojik oluşum, tünelin mevcut tasarımıyla güvenli şekilde tamamlanmasını oldukça zorlaştırıyor.

Yüklenici şirketler, mevcut tasarımla güvenli ilerlemenin mümkün olmadığını savunurken, eyalet yönetimi ise teknik bir çözüm bulunduğunu ve sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğini belirtiyor. Taraflar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle proje uzun süredir belirsizliğini koruyor.

MALİYET ARTTI, TAMAMLANMA TARİHİ BELİRSİZLEŞTİ

Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki çift tüplü tünellerden oluşan M6 Otoyolu, Sidney'in güneyini mevcut otoyol ağına bağlamak amacıyla inşa ediliyor. Ancak yaşanan gecikmeler ve mühendislik sorunları nedeniyle projenin maliyeti 3,1 milyar Avustralya dolarına yükseldi.

Öte yandan taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor. Yeni Güney Galler (NSW) Hükümeti ile yüklenici konsorsiyumun, zemin sorunlarının giderilmesi ve çalışmaların yeniden hız kazanması için anlaşmaya varma aşamasında olduğu belirtiliyor. Uzlaşmanın sağlanması halinde projenin 2028 sonu veya 2029 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor.