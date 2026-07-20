Avusturya’nın başkenti Viyana’nın Penzing ilçesindeki bir villanın bodrum katında yapılan tadilat çalışmaları sırasında, zemin betonu altına gizlenmiş ve yaklaşık 30 kilogram ağırlığında altın sikke içeren tarihi bir metal sandık keşfedildi. Üzerinde besteci Wolfgang Amadeus Mozart’ın silüeti bulunan sikkelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 2,4 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

ZEMİNDE SARKAN İPİ ÇEKİNCE HAZİNEYE ULAŞTI

Avusturya merkezli yayın organının aktardığı bilgilere göre, keşiften bir gün önce aynı bodrumda çalışan Tobias isimli bir inşaat işçisi, zeminden sarkan bir ip fark etti ancak duruma müdahale etmeden çalışmasına devam etti. Ertesi gün villaya gelen bir sıhhi tesisatçı, aynı ipi çekmeye çalıştı. İpin zemine sabit olduğunu ve hareket etmediğini fark eden tesisatçı, kürekle betonu kırarak altındaki beton yapıya gömülmüş paslı metal sandığa ulaştı.

NOMİNAL DEĞERİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Sandığın içinden çıkan altın sikkelerin üzerinde Wolfgang Amadeus Mozart’ın resmi bulunuyor. Bu kabartmaya sahip şilingler ve hatıra paraları, Nazi Almanyası’nın 1938 yılında Avusturya’yı ilhak etmesinin ardından tedavülden kaldırılmıştı. Uzmanlar, sandığın kasıtlı olarak zemine gömülüp betonlanmasını ve paraların dönemini göz önünde bulundurarak, saklama işleminin 1938 yılından önce veya İkinci Dünya Savaşı döneminde gerçekleştirildiğini tahmin ediyor. Sikkelerin kesin basım yılları ve nominal değerleri ise henüz resmi makamlarca kamuoyuna açıklanmadı.