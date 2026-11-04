Kış aylarının gelmesiyle birlikte konutlarda kombi kullanımının artması, doğal gaz faturalarında belirgin bir yükselişe yol açtı.

Enerji uzmanları, yüksek maliyetli tadilatlara veya cihaz değişimlerine gerek kalmadan, özellikle zemin odaklı basit yalıtım çözümleriyle ısınma verimliliğinin hissedilir derecede artırılabileceğini belirtti.

Müstakil evlerde veya alt katı boş olan dairelerde ısı kaybının önemli bir bölümünün parke ve seramik zeminler üzerinden gerçekleştiğini vurgulayan uzmanlar; zemin ile döşeme arasına veya doğrudan halı altına yerleştirilen ısı yansıtıcı folyolar, polietilen yalıtım şilteleri ve keçe pedlerin sıcak havanın aşağı kaçışını önlediğini aktardı.

YÜZDE 10 CİVARINDA TASARRUF SAĞLIYOR

Yoğun dokulu kalın halılarla desteklenen bu katmanlı zemin uygulamalarının, odaların daha kısa sürede ısınmasını sağlayarak kombi tüketiminde ortalama yüzde 10 civarında tasarruf sağladığı açıklandı.

DİĞER ÖNLEMLER DE AÇIKLANDI

Isınma konforunu düşürmeden enerji sarfiyatını azaltmak için zemin uygulamalarının yanı sıra diğer ısı kaçış noktalarının da kontrol altına alınması gerektiğini ifade eden uzmanlar, dış cepheye bakan radyatörlerin arkasına alüminyum kaplı yansıtıcı paneller konulmasını önerdi. Bu uygulamanın ısının duvara geçişini engelleyerek doğrudan odaya dönmesini sağladığı bildirildi.

Kapı altı rüzgar kesici fitillerin ve pencerelere çekilen silikon yalıtım bantlarının soğuk hava sızıntısını engellediği aktarıldı. Ayrıca perdelerin peteklerin önünü kapatmayacak şekilde ayarlanması, radyatör havasının tahliye edilmesi ve kombinin kapatılıp açılmak yerine oda termostatıyla sabit ve düşük bir ayarda tutulmasının tüketimi doğrudan düşürdüğü ifade edildi.