Evdeki seramik zeminlerde zamanla oluşan pas lekeleri, ne kadar silinse de kalıcı hale gelebiliyor. Kimyasal temizlik ürünlerine başvurmadan bu lekelerden kurtulmak isteyenler için mutfakta bulunan iki malzeme işe yarıyor. Sadece 15 dakika bekletilen doğal karışım, pas lekelerini kolayca söküp atabiliyor.

Ne kadar silerseniz silin çıkmayan pas lekeleri, seramik zeminlerin düşmanı. Hem estetik açıdan hem de hijyen açısından hoş olmayan bu durumdan kurtulmak çok basit. Pahalı temizlik ürünlerine ihtiyaç duymadan, mutfakta bulunan iki basit malzemeyle lekeleri silebilirsiniz. Sadece 15 dakika bekletilen doğal karışım, pas lekelerini kolayca söküp atabiliyor.

Öncelikle limon suyu ile karbonatı karıştırarak macun kıvamında bir karışım hazırlayın. Elde ettiğiniz karışımı pas lekesinin üzerine kalın bir tabaka halinde sürün. Karışımı yaklaşık 15 dakika beklettikten sonra yumuşak kıllı bir fırça veya sünger yardımıyla yüzeyi nazikçe ovalayın. Son olarak temiz suyla durulayıp kuru bir bezle silin. Limonun içerdiği doğal sitrik asit, pasın çözülmesine yardımcı olurken karbonat hafif aşındırıcı etkisiyle yüzeye zarar vermeden lekelerin temizlenmesini destekliyor.