Hollywood’un gözde çiftlerinden Zendaya ve Tom Holland, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Çift bu kez evlilikleriyle ilgili dikkat çeken bir kararla gündemde. Bir süredir yoğun çalışma programları nedeniyle birbirlerine yeterince zaman ayıramadıkları konuşulan Zendaya ve Holland’ın, evliliklerine odaklanmak için kariyerlerine ara vermeyi planladığı belirtildi.

Toplam servetlerinin 65 milyon doları bulduğu belirtilen çift, yıllardır hem aşk hayatları hem de kariyerleriyle gündemde. Şimdi ise önceliklerini değiştirmeye hazırlanıyorlar.

EVLİLİKLERİ İÇİN BİR YIL ARA

Zendaya ve Tom Holland’ın, evliliklerine daha fazla zaman ayırabilmek için iş hayatlarına yaklaşık bir yıl ara verme kararı aldığı aktarıldı.

İki oyuncunun da yoğun çalışma temposu nedeniyle birlikte geçirebildikleri zamanın azalmasından rahatsız olduğu ifade ediliyor. Kariyerlerinin zirvesinde olmalarına rağmen özel hayatlarına öncelik vermek istemeleri, çiftin aldığı kararın en dikkat çeken noktalarından biri oldu.

Zendaya ve Holland’ın ilişkisi, 2016 yılında birlikte rol aldıkları Spider-Man: Homecoming filmiyle başladı. İkili, ilişkilerini uzun süre kamuoyundan uzak tutmayı başardı.

AŞKLARINI YILLARCA GİZLEDİLER

Çiftin ilişkisi uzun süre yalnızca bir söylenti olarak kaldı. Zendaya ve Tom Holland, özel hayatları hakkında konuşmaktan kaçınırken hayranları da ikilinin birlikte olup olmadığını merak etti.

Ancak 2021 yılında bir araç içerisinde öpüşürken görüntülenmeleri, yıllardır devam eden söylentilerin önüne geçti. Fotoğrafların ardından ikilinin ilişkisi artık gizlenemeyecek hale geldi.

Buna rağmen Zendaya ve Holland, ilişkilerinin büyük bölümünü kamuoyunun gözünden uzak yaşamaya devam etti.

Zendaya da farklı dönemlerde yaptığı açıklamalarda özel hayatında sınırlarını korumak istediğini ve neyi paylaşacağına kendisinin karar vermesinin önemli olduğunu dile getirdi.

EVLİLİK İDDİALARI BÖYLE GÜNDEME GELDİ

Çiftin evlendiği yönündeki söylentiler ise uzun süredir magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor.

İddiaların yeniden alevlenmesinin nedenlerinden biri de Zendaya'nın parmağındaki yüzük değişikliği oldu. Oyuncunun 2025 Altın Küre Ödülleri'nde taktığı dikkat çekici nişan yüzüğünün yerine daha sade bir altın alyansla görüntülenmesi, "Zendaya ve Tom Holland gizlice evlendi mi?" sorusunu gündeme taşıdı.

Çiftin özel hayatlarını mümkün olduğunca gizli tutması da bu iddiaların büyümesine neden oldu.

STİLİSTİ DÜĞÜNÜ DOĞRULAMIŞTI

Evlilik söylentilerinin en çok konuşulduğu dönemlerden birinde Zendaya'nın uzun süredir stilisti ve yakın arkadaşı olan Law Roach da dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Roach, bir kırmızı halı etkinliğinde kendisine yöneltilen soruya, düğünün çoktan gerçekleştiğini söyleyerek yanıt verdi. Bu açıklama magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, çiftin gerçekten evlenip evlenmediği konusundaki merakı da artırdı.

Kısa süre sonra sosyal medyada Zendaya ve Tom Holland'a ait olduğu öne sürülen düğün görüntüleri de dolaşıma girdi. Ancak bu görüntülerin yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunun anlaşılması, konuyu daha da karmaşık hale getirdi.

TOM HOLLAND SESSİZLİĞİ BOZDU

Evlilik iddialarına ilişkin en dikkat çekici açıklamalardan biri ise Tom Holland'dan geldi.

Ünlü oyuncu, yaptığı açıklamada Zendaya ile hayatını birleştirdiğini doğrularken, ilişkisine dair samimi ifadeler kullandı. Holland, Zendaya'yı hayatının aşkı ve en iyi arkadaşı olarak tanımlarken, onun yanında kendisini daha önce hiç olmadığı kadar mutlu, desteklenmiş ve güvende hissettiğini söyledi.

Oyuncunun açıklamaları, çiftin özel hayatını yıllardır koruma konusundaki tavrıyla da dikkat çekti.

Holland, gizli tutulan törene ilişkin fazla ayrıntı vermekten kaçınırken, aile üyelerinin düğünde bulunduğunu söyleyerek merakı daha da artırdı.

ŞİMDİ ÖNCELİKLERİ DEĞİŞİYOR

Zendaya ve Tom Holland'ın kariyerlerine bir süre ara verme kararı, çiftin ilişkilerinde yeni bir döneme girdikleri şeklinde yorumlandı.

İki oyuncunun da önümüzdeki dönemde yoğun projeler yerine özel hayatlarına ve evliliklerine daha fazla zaman ayırmak istemesi, Hollywood'daki yoğun çalışma temposuna rağmen aldıkları dikkat çekici bir karar olarak öne çıkıyor.

Birlikte başladıkları Spider-Man yolculuğundan yıllar sonra kendi kariyerlerinde de önemli bir noktaya ulaşan Zendaya ve Holland, şimdi başarılarının yanında ilişkilerine de zaman ayırmaya hazırlanıyor.

Çiftin hayranlarının uzun süredir merak ettiği evlilik hikâyesinde ise bu kez dikkat çeken ayrıntı düğünün kendisinden çok, evliliklerini korumak için kariyerlerine ara verme kararı oldu.