Olay, gece saatlerinde Eskişehir'in İnönü ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 7 kişi gece yarısından sonra bir evin bahçesine girerek izinsiz şekilde define aramak amacıyla kazı çalışması başlattı.
Kazı sırasında 42 yaşındaki Hakan Çilingir, beline bağlanan ip yardımıyla yaklaşık 12 metre derinliğinde açılan tünele indi. Bu sırada tünelde meydana gelen göçük sonucu Çilingir toprak altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin saatler süren arama ve kurtarma çalışmalarının ardından Hakan Çilingir'in cansız bedenine ulaşıldı.
İki çocuk babası olduğu öğrenilen Çilingir'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla bağlantılı olarak kaçak kazıya katıldığı değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.