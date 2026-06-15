Porto Riko Üniversitesi'nden jeolog Raiza Quintero liderliğindeki ekibin "Ora Banda" adını verdiği bu gizemli yapı, Erken Kretase döneminden kalma tortuların altında keşfedildi.

Bilim insanlarına göre bu alan, milyarlarca yıl önce demir zengini dev bir meteorun Dünya'ya çarpmasıyla oluştu. Dünyanın en eski kayaçları olan "Arkean yeşil taşı" içinde keşfedilen ve tescillenen dünyadaki ikinci çarpma bölgesi olan bu yapıyı, erozyona ve zamana rağmen ele veren 4 büyük bilimsel kanıt ise şunlar oldu:

1. Yerin altında gizlenen koni şeklindeki kırıklar (kırılma konileri)

Çöl yüzeyinin derinliklerine inen sondaj matkapları, yüzeydeki kaya oluşumlarında "kırılma konileri" adı verilen çok nadir yapılarla karşılaştı. Bu koni şeklindeki kırık desenleri, yalnızca bir meteorun zemine çarptığı an oluşturduğu muazzam şok dalgasıyla meydana gelebiliyor ve jeolojide meteor kraterlerinin en net "teşhis" özelliği sayılıyor.

2. Meyveli puding görünümlü antik kayalar (Breşler)

Çölün kil zengini tabakasının altında, meteorun yarattığı korkunç basınçla paramparça olmuş kayaların kaotik bir şekilde yeniden birleşmesiyle oluşan "breş" tabakaları bulundu. Adeta meyveli bir pudingi andıran bu kaotik kayaç yapısı, çarpmanın şiddetiyle eriyen minik cam parçacıklarını (silikat) içinde saklayarak günümüze kadar ulaştırdı.

3. Dünya kabuğunda asla olmayan nadir metaller (Siderofiller)

Reaktörlerde incelenen o minik cam damlacıklarının kimyasal analizi, şüpheleri kesin bir kanıta dönüştürdü. Kayalarda, Dünya kabuğunda neredeyse hiç bulunmayan ancak demir zengini meteorlarda bolca yer alan nikel, kobalt, iridyum, platin, paladyum ve rodyum gibi metalik elementler normalin katlarca üzerinde yüksek seviyelerde tespit edildi.

4. Havaya savrulup kraterin içine düşen altın külçeleri

Bölgeyi asıl ilginç kılan ise breşlerin içinde bulunan mikroskobik altın külçeleri oldu. Meteorun çarptığı an, bölgedeki tüm altın yataklarını buharlaştırıp havaya fırlattığı, ardından bu değerli madenlerin oluşan 4 kilometrelik dev kraterin içine geri dökülerek kayalarla kaynadığı anlaşıldı.

Dinozorların sonunu getiren ünlü Chicxulub çarpması gibi olaylar Dünya tarihini değiştirmiş olsa da, gezegenimizin hareketli tektonik yapısı bu antik yara izlerini zamanla siliyor. Ora Banda krateri ise Mars'ın erken dönemindeki meteor çarpmalarını incelemek ve Dünya'nın ilk oluşum evrelerindeki su ve yaşam moleküllerinin nasıl geldiğini anlamak için bilim insanlarına kusursuz bir laboratuvar sunuyor.

Jeologlar şimdi şu can alıcı soruyu soruyor: Dünyanın en nadir uzay kraterlerinden biri ünlü bir altın madeninin altında gizlenebiliyorsa, kim bilir gezegenin diğer yeşil taş oluşumlarında daha hangi sırlar saklı?