Sadece 100 dolar ve yapay zeka kullanarak iş kurdu. Jackson Greathouse Fall, GPT-4'ün tavsiyelerini birebir uygulayarak hedefini gerçekleştirdi.

science-et-vie.com'un haberine göre Fall, hiçbir insan müdahalesi olmadan, yalnızca yapay zekanın talimatlarını izleyerek kazancını maksimuma çıkarmayı ve GPT-4 ile çevrimiçi para kazanmanın mümkün olduğunu göstermeyi amaçladı. Projesi, birkaç gün içinde beklenmedik bir popülerlik kazanarak yatırımcıların ve teknoloji meraklılarının dikkatini çekti.

GPT-4, bir strateji önerisinde bulundu

15 Mart 2023'te Jackson Greathouse Fall, Twitter üzerinden HustleGPT adını verdiği projesini başlattığını duyurdu. Paylaşımında, yatırımlarını optimize etme ve her adımı belirleme görevini tamamen yapay zekaya bıraktığını açıkladı. Kendi rolünü, herhangi bir yorum veya müdahalede bulunmadan, yalnızca yapay zekanın talimatlarını uygulamakla sınırladı. Deney, belirli kurallara dayanıyordu: Hiçbir yasadışı faaliyet, el emeği kullanımı veya insan müdahalesi olmadan, en kısa sürede kârı maksimize etmek.

GPT-4, hemen net bir strateji önerisinde bulundu: Ekolojik ve sürdürülebilir ürünlere odaklanan bir e-ticaret sitesi kurmak.

Yapay zeka, bu seçimi, sürdürülebilir ürünlere olan ilginin artması ve bağlı kuruluş modeliyle hedef kitleye ulaşma potansiyeliyle gerekçelendirdi. Jackson, bu tavsiyeleri adım adım uygulayarak ilk yatırımını bir alan adı satın alarak yaptı ve sitesini hızla yayına aldı. Tech Startups'ın aktardığına göre, tüm bu süreç, yapay zekanın yönlendirmesiyle 24 saatten kısa bir sürede tamamlandı.

Talimatı adım adım uyguluyor

Konsept onaylandıktan sonra GPT-4, siteyi hem işlevsel hem de çekici hale getirmek için izlenmesi gereken adımları detaylı bir şekilde açıkladı. Jackson, önce birkaç isim önerisi üretti ve bütçesine en uygun olanı seçti. Sonunda, projenin ekolojik odaklı vizyonunu yansıtan GreenGadgetGuru.com alan adını satın alarak resmi adımı attı.

Görsel tasarım konusunda ise yapay zeka devreye giriyor. Logo oluşturmak için, görüntü üretme alanında uzmanlaşmış bir diğer yapay zeka olan DALL-E'ye detaylı bir talimat veriliyor. Jackson, bu talimatları adım adım uygulayarak tasarımı tamamlıyor. Sitenin düzeni de GPT-4 tarafından optimize ediliyor; böylece farklı bölümlerin nereye yerleştirileceği ve ziyaretçi etkileşimini artırmak için hangi öğelerin öne çıkarılacağı belirleniyor.

GreenGadgetGuru.com'da yayınlanan ilk içerik, "Sürdürülebilir Bir Mutfak İçin Sahip Olmanız Gereken 10 Çevre Dostu Mutfak Aleti" başlıklı bir makale oldu. Yapay zeka tarafından yazılan bu makalede, cam saklama kapları ve metal pipetler gibi gerçek ürünler öne çıkarıldı. Numerama, metinde belirli markalara yapılan referansların, yapay zekanın içerik oluştururken somut bilgileri kullanma yeteneğini kanıtladığını vurguluyor.

Site yayına girdiğinde, Jackson, GPT-4'ün verdiği yeni bir talimatı hayata geçirdi: Bir reklam kampanyası başlatmak. 40 dolarlık bir bütçeyle Facebook ve Instagram’da sponsorlu paylaşımlar yaparak ilk ziyaretçilerini çekmeyi planlıyordu. Yapay zeka, ayrıca projenin Twitter’da da tanıtılmasını önerdi.

Birkaç saat içinde geniş bir kitleye ulaştı

GreenGadgetGuru.com, sadece birkaç saat içinde geniş bir kitleye ulaşmayı başardı. Henüz herhangi bir satış yapılmamış olsa da, siteye gösterilen ilgi nedeniyle değeri hızla artıyor. Projeye ilgi duyan yatırımcılar, yeni kurulan şirkete birkaç yüz dolar yatırmaya başladı. Başlangıçta 100 dolar olan yatırımlar kısa sürede 1.378,84 dolara yükseldi ve bir yatırımcı, şirketin hisselerinin %2'sini 500 dolara satın aldı. Şirketin değeri 25.000 dolar olarak tahmin edilse de, ekonomik modelin somut karlılıkla değil, duyuru etkisiyle şekillendiği görülüyor.

Ancak, site hızla sınırlamalarla karşı karşıya kalıyor. Profesyonel bir görünüme sahip olmasına rağmen henüz tamamlanmamış durumda ve hiçbir buton işlevsel değil. Bu deneyimler, yapay zekanın cazip projeler üretebilse de, bunların etkinliğini veya uzun vadeli uygulanabilirliğini garanti etmediğini ortaya koyuyor.

Bu girişim, aynı zamanda modern kapitalizmin daha geniş bir eğilimini de yansıtıyor. GreenGadgetGuru.com'un değeri, tamamen Silikon Vadisi ve girişim sermayesi fonlarında sıkça karşılaşılan medya abartısına dayanıyor. Bu tür ekonomik modeller, spekülatif balonlara ve bazı bankaların çöküşüne neden olmuş ve gerçek performanstan çok algıya dayalı değerlemenin tehlikelerini gözler önüne sermiştir.

Yapay zekanın sınırlamalarını ortaya koydu

Jackson Greathouse Fall'ın deneyimi, GPT-4'ün teorik olarak düşük bir yatırımla çevrimiçi bir iş kurabileceğini gösteriyor, ancak aynı zamanda yapay zekanın sınırlamalarını da ortaya koyuyor. Yapay zeka, belirli görevleri yerine getirebilir ve tutarlı bir strateji sunabilir; ancak, insan uzmanlığının ve bir işletmenin uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli ayarlamaların yerini alamaz.