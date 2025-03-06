Türkiye’de 10 milyon doların üzerinde serveti olanların sayısı 6 bin 138 kişiye ulaştı. Dar gelirliler Asya’nın, Afrika’nın yoksul ülkeleri seviyesinde yaşam standartı sürerken Türkiye, dolar milyoneri sayısında Avrupa’nın en zengin ülkelerinin hemen arkasında yer aldı. 2021-2023 döneminde ultra düşük faiz politikası nedeniyle varlık fiyatlarının artmasıyla serveti büyüyen zenginler, son 1.5 yıldaki yüksek faiz politikalarının da kazananı oldu. İngiltere merkezli emlak danışmanlık şirketi Knight Frank’ın dün açıkladığı 2025 Servet Raporu’na Türkiye, 10 milyon doların üzerinde servete sahip olan nüfusta dünyada 25’inci sırada yer aldı. Listede Türkiye’nin hemen üzerinde Hollanda ve İsveç, hemen altında ise Filipinler ve Yeni Zelanda yer aldı.

2.3 MİLYON KİŞİYİ AŞTI

2024 raporunda Türkiye’de 30 milyon doları aşan ‘ultra zengin’ sayısı 1.932 olmuştu. Raporda 2028’de bu değerin 2 bin 760 kişiye ulaşacağı tahmin edilmişti. Bu yılki raporda ise 10 milyon doların üzerinde serveti olanların sayısı 6 bin 138 olarak hesaplandı.

Rapora göre dolar milyonleri sayısında ilk sırada ABD yer alıyor. ABD’de 10 milyon doları aşan servete sahip olanlar 2024 sonunda 905 bin 413’e ulaştı. İkinci sıradaki Çin’de ise bu değer 471 bin 634 oldu. Japonya, Hindistan ve Almanya ise ilk 5 sırayı tamamladı. Dünya genelinde geçen yıl 10 milyon doların üzerinde servete sahip olanların sayısı yüzde 4.4 artarak 2 milyon 341 bin 378’e çıktı. 100 milyon doları geçenlerin sayısı da 2024’te yüzde 4.2 artarak 104 bin 60’a yükseldi.

Türkiye’de 1.5 trilyon dolarlık servet var

Merkez Bankası’nın Enflasyon Raporu’nda hanehalkının 1 trilyon 517 milyar dolarlık serveti olduğu hesaplanmıştı. Kiralık konut stokunun değeri 701 milyar dolar, finansal varlıkların büyüklüğü 505 milyar dolar, yastık altı altın ise 311 milyar dolar olarak tespit edildi. Rapor ile hanehalkı servetinin son 3 yılda milyarlarca dolarlık artış gösterdiğinin ortaya çıkmasıyla Türkiye’de gelir eşitsizliğinin ne kadar büyüdüğü gözler önüne serilmişti.