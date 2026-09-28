Yunanistan'ın başkenti Atina, tarihi kimliğinin yanı sıra büyük ölçekli modern gayrimenkul projeleriyle de gündeme geliyor.

Eski Ellinikon Uluslararası Havalimanı’nın yer aldığı alanda inşa edilen "Ellinikon" projesi; akıllı şehir konsepti, yeşil alanları ve son teknoloji altyapısıyla öne çıkıyor.

Atina Rivierası boyunca uzanan devasa proje kapsamında 9.000 konut, ofisler, oteller, eğlence merkezleri ve Riviera Kulesi yer alıyor. İlk aşamasının 2027-2028 yılları arasında tamamlanması hedeflenen proje, şehrin geleneksel yapısına modern bir finans ve yaşam alanı eklemeyi amaçlıyor.

YENİ PERAKENDE VE ALIŞVERİŞ ALANLARI YAPILIYOR

Proje bünyesinde uluslararası markalara ev sahipliği yapacak ticari alanlar da planlanıyor. Sürdürülebilir mimari ilkesiyle tasarlanan Ellinikon Alışveriş Merkezi, 100 bin metrekarelik perakende alanında 340 mağazaya ev sahipliği yapacak. Marina hattında yer alacak Riviera Galleria ise moda ve yeme-içme sektöründen küresel markaları tek çatı altında toplayacak.

VERGİ TEŞVİKLERİ VE VİZE KOLAYLIKLARI ETKİLİ OLUYOR

Atina’nın yabancı yatırımcılar için tercih nedeni olmasında sadece gayrimenkul projeleri değil, Yunanistan hükümetinin sunduğu mali kolaylıklar da rol oynuyor.

Ülke, yeni çalışanlar ve dijital göçebeler için gelir vergisinde yüzde 50 indirim uygularken, emeklilerin yurt dışı gelirlerine ise yüzde 7 oranında sabit vergi avantajı sağlıyor.

Bunun yanı sıra gayrimenkul yatırımı karşılığında verilen "Altın Vize" (Golden Visa) uygulaması ve İngiltere gibi ülkelere kıyasla yaklaşık yüzde 60 daha düşük olan kira maliyetleri, bölgeye olan talebi artıran unsurlar arasında bulunuyor.

SOSYAL YAŞAM VE KENT ALTYAPISI TERCİH SEBEBİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Güney Avrupa'da İngilizce kullanım oranının yüksek olduğu kentlerden biri olan Atina; uluslararası okulları, yürünebilir şehir yapısı ve sosyal olanaklarıyla dikkat çekiyor.

Akropolis, Olimpos Zeus Tapınağı ve Panathenaic Stadyumu gibi tarihi noktalara yürüme mesafesinde bulunan kentte, Neos Kosmos gibi eski sanayi ve yerleşim alanları da sanat merkezleri ve yeni işletmelerle dönüşüm geçiriyor.