Dünyada tırmanan jeopolitik gerilimler ve savaş tehditleri, Londra merkezli süper zenginleri tarihin en pahalı hazırlık yarışına soktu. İngiliz Evening Standard gazetesinin aktardığına göre, sıradan insanların basit stoklarla geçiştirdiği kriz senaryolarına karşı milyarderler, nükleer saldırılara dayanıklı yer altı kaleleri inşa etmeye başladı.

YERİN 40 METRE ALTINDA KAMUFLAJLI SARAYLAR

Başkentin en lüks malikanelerinin altına inşa edilen sığınaklar artık standart sığınaklardan çok farklı. Yerin 30 ila 40 metre altına inen çok katlı devasa bodrumlar; sinema salonu, spor kompleksi veya balo salonu gibi tasarlanıyor. Ancak bu alanlar olası bir nükleer saldırıda hava filtreleri ve bağımsız su sistemleriyle tam donanımlı yaşam ünitelerine dönüşüyor. Mutfaklardaki gizli kapıların ardına ise aylar yetecek erzak depolama alanları ve şebeke dışı dondurucular yerleştiriliyor.

SIĞINAK TALEPLERİNE YETİŞİLEMİYOR

Güvenlik firmaları, patlak veren uluslararası krizlerin ardından gelen talepleri karşılamakta zorlanıyor. Eskiden kaçırılma korkusuyla yaptırılan panik odalarının yerini artık aylar sürecek bir küresel kaos senaryosu aldı. Yeni nesil sığınaklar; askeri düzeyde nükleer hava filtreleri, bağımsız güneş enerjisi ve su arıtma sistemleriyle donatılıyor. Şebekeden kopuk bu yapılarda internete bağlı olmayan analog telsizler, tıbbi ekipmanlar ve nakit dolu kasalar hazır bekletiliyor.

YENİ VATANDAŞLIK ALAN BİLE VAR

Şehirdeki önlemlerle yetinmeyen elitler, kırsaldaki gözlerden uzak çiftlikleri sessizce kapatıyor. Kendi su kuyusu, güneş santrali ve tarım alanları bulunan bu 15-20 dönümlük araziler, sahipleri yokken bile uzaktan profesyonelce yönetilen modern kalelere dönüştürülüyor.

Kaçış planını ülke dışına taşıyanlar ise deniz uçağı pilotluğu eğitimi alıyor veya sınırların kapanması riskine karşı izole ülkelerden vatandaşlık topluyor. Londra'nın merkezindeki önde gelen gayrimenkul alım acentesi Eccord'un genel müdürü Jo Eccles, "Annesi Yeni Zelandalı olan girişimci bir müşterimiz, kısa sürede yer değiştirmeleri gerekebileceği ihtimaline karşı, eşi ve iki çocuğu için Yeni Zelanda pasaportu başvurusu sürecini yeni tamamladı; bu işlem yaklaşık 30 saatlik bir bürokratik işlem gerektirdi" dedi.