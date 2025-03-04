Teknoloji milyarderleri arasındaki servet yarışı hız kesmeden devam ediyor. Aralık 2024'te Tesla ve yapay zekâ girişimi xAI'nin değer kazanmasıyla 400 milyar dolarlık servet sınırını aşan Elon Musk, kısa süre içinde bu rekorunu kaybetti. Tesla hisselerinin Şubat ayında düşüşe geçmesiyle serveti 400 milyar doların altına indi ve Mart ayı itibarıyla 360 milyar dolar seviyesine geriledi.

Elon Musk, Tesla ve SpaceX başta olmak üzere birçok teknoloji devine liderlik ederken, servetinde büyük dalgalanmalar yaşamaya devam ediyor. Forbes’un son verilerine göre 1 Mart itibarıyla Musk’ın net serveti 359,5 milyar dolara düştü.

Aynı dönemde, Mark Zuckerberg ise net servet açısından daha güçlü bir performans sergiledi. Meta CEO’su, Amazon hisselerindeki yüzde 11'lik düşüşün Jeff Bezos'un servetinden 23 milyar dolar silmesiyle, dünyanın en zengin ikinci kişisi konumuna yükseldi. Zuckerberg’in serveti de gerilese de Bezos kadar büyük bir kayıp yaşamadı ve 231 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya yerleşti. Bezos ise 227 milyar dolarla üçüncü sıraya geriledi.

Öte yandan, dünyanın en zengin 10 ismi arasında servetini artıran tek kişi Warren Buffett oldu. Yatırım holdingi Berkshire Hathaway’in hisseleri yaklaşık yüzde 10 artış göstererek Buffett'ın servetine 15 milyar dolar ekledi.

Forbes’un Mart 2025 güncellemelerine göre, dünyanın en zengin 10 ismi sıralamasında büyük değişiklikler yaşandı. Listenin zirvesinde hâlâ Musk yer alırken, Bezos’un düşüşü ve Buffett’ın yükselişi dikkat çekti.

DÜNYANIN EN ZENGİN 10 KİŞİSİ (MART 2025)