Sırbistan'da seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı zengin iş insanlarının ülkeyi terk etmeye hazırlandığı öne sürüldü. İddiaya göre bazı isimler şirketlerini devrediyor, lüks gayrimenkullerini satıyor ve milyonlarca avroyu yurt dışına çıkarmanın yollarını arıyor.

Sırp Telegraph gazetesinin haberine göre, yıllardır Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'e destek veren bazı iş insanları, seçim sonuçlarının ardından tutumlarını değiştirdi. Bazılarının ülkeyi çoktan terk ettiği, bazılarının ise servetlerini yurt dışına taşımak için hazırlık yaptığı iddia edildi.

Gazeteye konuşan ve kimliği açıklanmayan bir kaynak, bazı iş insanlarının hızla harekete geçtiğini belirtti.

Kaynağa göre bazı kişiler banka hesaplarını kapatıyor, şirket hisselerini üçüncü kişilere devrediyor ve lüks gayrimenkullerini satışa çıkarıyor. Özellikle Belgrad'ın sahil bölgesindeki ve diğer gözde semtlerdeki mülklerin elden çıkarılmaya çalışıldığı öne sürüldü.

Özel uçuşlarda artış olduğu öne sürüldü

Sosyal medyada yayılan doğrulanmamış iddialara göre, son iki günde hava trafiğinde hareketlilik yaşandı. Bazı özel uçakların Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve vergi cenneti olarak bilinen bölgelere uçtuğu ileri sürüldü.

Uçuş sayısındaki artışa ve iş insanlarının ülkeden ayrıldığına ilişkin bu iddialar için haberde bağımsız bir doğrulama sunulmadı.

Sırp Telegraph'a konuşan kaynak, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından iş dünyasında panik yaşandığını savundu. Kaynağa göre, son 14 yılda büyük servetler edinen bazı iş insanları, siyasi dengelerin değişmesi ihtimaline karşı önlem almaya başladı.

Seçim öncesinde muhalefetle temas kurdukları iddia edildi

Haberde, bazı iş insanlarının seçim kampanyası sırasında Öğrenci Listesi temsilcileriyle temasa geçtiği de öne sürüldü. Bu kişilerin, olası bir iktidar değişikliğinin ardından mal varlıklarının incelenip incelenmeyeceğini öğrenmek istediği iddia edildi.

Aynı kaynak, bazı iş insanlarının kimliklerinin gizli tutulması şartıyla kampanyaya yüksek miktarda para teklif ettiğini de ileri sürdü, ancak bu tekliflerin kabul edilip edilmediği konusunda bilgi verilmedi.

Vučić, bazı iş insanlarının ayrılabileceğini söylemişti

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić de seçim sonrası yaptığı açıklamada bazı iş insanlarının kendilerini terk edebileceğini ifade etti.

Vučić, hükümetin güçlü bir yapıya sahip olduğunu savunarak, siyasi mücadelede uzun yıllar muhalefette kalan kişilerin de bulunduğunu söyledi.

Sırp Telegraph'ın kaynağına göre Vučić, yaşanan gelişmelere şaşırmadı. Kaynak, büyük projelerden kazanç sağlayan bazı şirket yöneticilerinin siyasi desteklerini kişisel çıkarlarına göre değiştirebildiğini öne sürdü.

Haberde, bu kişilerin devlet kurumlarıyla yürütülen işlerden önemli kazançlar elde ettiği ve siyasi değişim ihtimaline göre yeni yönetimle de yakın ilişkiler kurmaya çalışabileceği iddia edildi.

Sermayenin yurt dışına çıkarılması endişesi

Öğrenci Listesi'nin adayı akademisyen Radomir Saičić ise olası bir iktidar değişikliği sürecinde sermayenin ülke dışına çıkarılması ve kamu kurumlarındaki belgelerin kötüye kullanılması riskine dikkat çekti.

Saičić, geçiş döneminde kamu şirketlerini yöneten ve önemli görevlerde bulunan kişilerin hukuka aykırı talimatlara uymaması gerektiğini söyledi. Ayrıca sermayenin, arşivlerin ve diğer kamu varlıklarının kontrolünün ele geçirilmesine yönelik girişimlerden endişe duyduklarını belirtti.

İktidar partisinden dikkat çeken açıklama

Sırp İlerleme Partisi (SNS) Başkanlığı üyesi ve parti grubunun parlamento başkanı Milenko Jovanov da iş insanlarının ülkeden ayrıldığı iddiaları hakkında konuştu.

Jovanov, bu konuda doğrudan bilgi sahibi olmadığını ancak böyle bir gelişmenin kendisini şaşırtmayacağını söyledi. Bazı iş insanlarının siyasi partilere bağlı olmadan her dönemde iktidarla yakın ilişkiler kurduğunu belirten Jovanov, bu kişilerin olası bir yeni hükümetle de benzer ilişkiler geliştirebileceğini ifade etti.

Jovanov, bu durumun Sırp siyasetinde uzun süredir görülen bir alışkanlık olduğunu savundu.