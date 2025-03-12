Honduras'ın kuzey kıyısı açıklarında yer alan Roatan Adası, son yıllarda sıradan bir turizm destinasyonu olmaktan çıkıp, sağlık alanında bir 'deney merkezi' haline geldi. Özellikle Prospera isimli özel bölge, ABD'li girişimci Erik Brimen'in yatırımlarıyla bir vergi cennetine dönüştü. ABD'de şirketlerden brüt gelir üzerinden yüzde 21 vergi alınırken Prospera'da bu oran yalnızca yüzde 1. Bu nedenle dünya çapındaki birçok şirket buraya akın etmeye başladı.

ÖLÜMSÜZLÜK VADEDEN GEN TERAPİLERİ

Daily Mail'deki habere göre adadaki Minicircle isimli klinikte uygulanan en dikkat çekici tedavilerden biri 'follistatin gen terapisi'. ABD'de yasadışı kabul edilen bu terapi, vücuda kendi kendini onarmasını sağlayan DNA moleküllerinin enjekte edilmesiyle gerçekleştiriliyor. 25 bin dolarlık bu işlemin kas büyümesini desteklediği, yağ oranını azalttığı, iltihabı düşürdüğü ve hatta telomerleri uzatarak biyolojik yaşlanmayı tersine çevirdiği iddia ediliyor.

2024'te bu terapiyi alan bazı kişilerin biyolojik yaşlanma hızlarının 0.64'e düştüğü öne sürülüyor. Bu da, 12 ayda bir yaş alan normal bir bireye kıyasla tedavi gören kişinin ancak 19 ayda bir yaş alacağı anlamına geliyor. Ancak bu yöntemin sadece Faz I klinik çalışmalarının tamamlandığı yani bilimsel olarak kesin bir kanıt sunulmadığı da belirtiliyor.

YEREL HALK DURUMDAN MEMNUN DEĞİL

Öte yandan Prospera'nın cazibesi gün geçtikçe artsa da adanın yerel halkı bu durumdan rahatsız. Ultra zenginlerin bölgeye gelerek kaynakları kullandığını ancak kapalı bir topluluk olarak hareket ettikleri için ada ekonomisine yeterli katkıyı sağlamadıklarını belirtiyorlar...