Financial Times’ın haberine göre; varlıklı yatırımcılar yılın ilk çeyreğinde özel kredi fonlarından 20 milyar dolardan fazla para çekme girişiminde bulundu. Bu durum, son dönemde Wall Street'te baskın bir güç haline gelen bu varlık sınıfı üzerindeki artan gerilimi gözler önüne seriyor.

Financial Times tarafından yapılan hesaplamalar, toplamda 20,8 milyar dolarlık geri ödeme talebinin; Apollo Global Management, Ares Management, Blackstone, Blue Owl ve KKR gibi sektörün dev isimlerini vurduğunu gösteriyor.

TALEPLERİN SADECE YARISI KARŞILANABİLDİ

FT tarafından takip edilen ve toplamda yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım portföyünü yöneten bu fonlar, gelen geri ödeme taleplerinin ancak yarısından biraz fazlasını yerine getirebildi. Birçok yatırımcı, çıkış yapabilmek için bu çeyreğin ilerleyen dönemlerinde açılacak olan geri ödeme penceresini beklemek zorunda kaldı.

Söz konusu nakit çıkışları, özel kredi sektörünün özellikle yazılım şirketlerine verdiği kredilere yönelik artan endişeleri ve yapay zekanın hızla ilerlemesiyle bu işletmelerin karşı karşıya kaldığı belirsizliği yansıtıyor. Ayrıca yatırımcılar, özel sermaye şirketlerinin çıkış yapmakta zorlandığı ve büyük ölçüde özel krediyle finanse edilen eski borçlanmalı satın alma işlemleri konusunda da tedirginlik yaşıyor.

"KREDİ DÖNGÜSÜNÜN İLK BÖLÜMÜ BAŞLIYOR"

Verdad Advisers Kredi Direktörü Greg Obenshain, yatırımcı kaçışının genellikle "çoğu kredi döngüsünün ilk bölümü" olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Para akışları, sıkıntının öncü göstergesidir. Çünkü bu akışlar hem gelecekteki sorun beklentilerini yansıtır hem de mevcut sıkıntının açığa çıkmasına yardımcı olur."

Özel kredi sektörü, regülatörlerin büyük bankaların alabileceği risk miktarını sınırladığı 2008 finansal krizinden bu yana hızla büyüdü. Varlık yöneticileri bu boşluğu doldurarak satın alma sektörüne büyük fonlar sağladı ve yüksek getiri vaadiyle emeklilik fonları ile vakıflardan yatırım çekti.

BİREYSEL YATIRIMCILAR VE KURUMSAL ÇATIŞMA

Son dönemde özel kredi yöneticileri, ana büyüme pazarı olarak gördükleri varlıklı bireysel yatırımcıları da hedeflemeye başladı. Ancak, uzun vadeli kararlar alan kurumsal paydaşların aksine, bireysel yatırımcıların daha değişken olduğu ve çoğu özel kredi aracındaki geri ödeme sınırlarına tepki gösterdiği görülüyor.

Sektör genelindeki yöneticiler, şişen geri ödeme taleplerine karşı farklı stratejiler izliyor:

Esnek Davrananlar: Blackstone ve Oaktree gibi bazı firmalar, nakit çıkışlarını kısıtlama yetkileri olmasına rağmen (yüzde 5 eşiği), talepleri karşılamaya devam etti.

Kısıtlama Getirenler: BlackRock bünyesindeki HPS Investment Partners, Apollo, Ares, Blue Owl ve Morgan Stanley ise geri ödemeleri sınırladı. Bu kurumlar, sınırlandırmaların fonda kalan yatırımcıları koruduğunu ve varlıkların zararına acil satışını engellediğini savunuyor.

RİSK BEKLENTİSİ: TEMERRÜT ORANLARI ARTABİLİR

Sektör temsilcileri portföylerinde bir bozulma olmadığını savunsa da Wall Street analistleri aynı fikirde değil. Morgan Stanley, yazılım şirketlerine olan yoğun maruziyet nedeniyle, sektördeki temerrüt oranının önümüzdeki yıl mevcut yüzde 5 seviyesinden yüzde 8’e çıkmasını bekliyor.

Jefferies analisti Daniel Fannon ise durumu şöyle özetliyor:

"Yöneticiler portföylerinde kredi sorunu olmadığını iddia etseler de bu durum, bireysel yatırımcıların paralarını geri almak için sıraya girmesine engel olmadı."

DÜZENLEYİCİ KURUMLAR TEYAKKUZDA

Sektörden son dönemde yaşanan bu büyük kaçış, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Hazine Bakanlığı'nın da dikkatini çekti. Öte yandan, JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon bu hafta başında yaptığı uyarıda, zayıflayan kredi standartları sonucunda yüksek borçlu şirketlere borç verenlerin kayıplarının beklenenden daha yüksek olacağını belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de fonların karşı karşıya olduğu "artan geri ödeme baskılarını" gerekçe göstererek özel kredi sektörü için görünümünü aşağı yönlü revize etti.