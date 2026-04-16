New York Valisi Kathy Hochul, “İkinci Konut Vergisi” planını kamuoyuna açıkladı. Planın, şehir dışında yaşayan ve New York’ta yüksek değerli ikinci evleri bulunan kişilere ek yıllık vergi uygulanmasını içerdiği belirtildi.

“ADALETSİZ SİSTEMİ SONA ERDİRECEĞİZ”

FoxNews’te yer alan habere göre, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ise bu girişimi memnuniyetle karşıladı. Seçim kampanyasında da zenginleri daha fazla vergilendirme sözü verdiğini hatırlatan Mamdani, bu uygulamanın adaletsiz bir sistemi sona erdirmeyi amaçladığını ifade etti.

“ADAY OLURKEN SÖZ VERMİŞTİM”

X (Twitter) üzerinden paylaştığı bir videoda Mamdani, “Belediye başkanlığına aday olduğumda zenginleri vergilendireceğimi söylemiştim. Bugün de bunu gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı. Verginin özellikle servetini New York’taki gayrimenkullerde tutan ancak şehirde yaşamayan kesimi hedeflediğini vurguladı.

“VERGİ GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN”

Mamdani ayrıca, elde edilecek vergi gelirlerinin ücretsiz çocuk bakımı, daha temiz sokaklar ve daha güvenli mahalleler gibi kamu hizmetlerine aktarılacağını belirtti. Mamdani, “Şehirde herkesin katkısı olmalı, bazıları daha fazla katkı sağlamalı” diyerek uygulamayı savundu. Mamdani sözlerini “Vergi gününüz kutlu olsun New York” ifadeleriyle sonlandırdı.