Amerika Birleşik Devletleri, ülke topraklarında doğum yaparak bebeklere doğrudan Amerikan vatandaşlığı kazandıran ve "doğum turizmi" olarak adlandırılan sisteme karşı kapsamlı bir operasyon başlattı. Dışişleri Bakanlığı tarafından kurulan özel görev gücü, vize süreçlerindeki suistimalleri engellemek amacıyla doğrudan vize iptali mekanizmalarını devreye soktu.

VİZE İPTALLERİ KARARI NASIL ALINDI?

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Başkan Donald Trump’ın göçmenlik politikaları doğrultusunda yeni bir görev gücünün faaliyete geçirildiği duyuruldu. Yabancı ülke vatandaşlarının vize süreçlerini suistimal ederek bu durumu ticari bir sektöre dönüştürdüğü vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, "Amerikan vatandaşlığı, göçmenlik yasalarının kasıtlı olarak istismar edilmesi yoluyla elde edilebilecek bir meta değildir" ifadelerine yer verilerek uygulamanın kararlılıkla sona erdirileceği belirtildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI MARCO RUBIO OPERASYON HAKKINDA NE DEDİ?

Süreçle ilgili detayları paylaşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada doğum turizmi şebekelerine yönelik geniş çaplı bir mücadele yürütüldüğünü bildirdi. Rubio, yürütülen operasyonlar kapsamında sadece geçen ay içerisinde doğum amacıyla vize aldığı tespit edilen yabancı uyruklu 600’den fazla kişinin vizesinin derhal iptal edildiğini açıkladı.

Zengin yabancılar ve Türk vatandaşları arasında da popüler olan bu uygulamanın, yeni görev gücünün takibiyle tamamen engellenmesi hedefleniyor.

YÜKSEK MAHKEME VE ANAYASAL HAK SÜRECİNDE NE YAŞANDI?

Doğumla gelen vatandaşlık hakkına yönelik hukuki mücadele daha önce mahkeme boyutuna taşınmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, ülke topraklarında doğan bebeklere otomatik olarak verilen vatandaşlık hakkını düzenleyen anayasal maddenin iptal edilmesi için hukuki süreç başlatmıştı. Ancak ABD Yüksek Mahkemesi, söz konusu hakkın iptaline yönelik başvuruyu reddetmişti. Yüksek Mahkeme kararının ardından yönetim, doğrudan vize şartlarını ağırlaştırma ve doğum turizmi organizasyonlarını engelleme yoluna gitti.