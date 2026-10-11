Okulun eski müdürü Phillipe Gudin, Monako Yat Fuarı'nda fen derslerinde yüzen sınıf olarak kullanılmak üzere 17 milyon dolar değerinde 29 metrelik devasa bir güneş enerjili süper yat satın aldı.

Yıllık eğitim ücretinin yaklaşık 200 bin doları bulduğu okulda, öğrencilerin bu lüks yatta geçireceği iki haftalık deniz eğitim uygulaması için ailelerin bir o kadar daha, yaklaşık 20 bin dolar ilave ödeme yapması gerekiyor.

HEM EĞLENİP HEM DE DERS GÖRECEKLER

1880 yılından bu yana kraliyet ailelerinin, dünyaca ünlü isimlerin ve milyarderlerin çocuklarına eğitim veren bu tarihi kurum, 10 kişilik öğrenci gruplarının ders göreceği yüzen sınıfta hiçbir lüksten kaçınmadı. İçi egzotik ahşap kaplamalar, özel tasarım keten koltuklar, panoramik camlı kahve barları ve dev sinema perdeleriyle donatılan yatta, öğrencilere beş kişilik özel bir mürettebat eşlik ediyor.

Akdeniz ve Karayipler'de seyreden tam donanımlı bu teknede geleceğin milyarderleri, dalış ve su sporlarıyla vakit geçirirken bir yandan da çevre koruma, deniz biyolojisi ve yenilenebilir enerji derslerini doğrudan yerinde işliyor.

PRENS VE KRALLARIN ÇOCUKLARI OKUYOR

Aralarında Monako Prensi Rainier, Mısır Kralı Faruk ve İspanya Kralı Juan Carlos gibi dünyaya yön veren isimlerin çocuklarının da bulunduğu öğrenci profilini gizli tutan okul, zenginlik ve ayrıcalıklarla dolu eğitim anlayışıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sonbahar ve ilkbaharda Cenevre Gölü kıyısındaki tarihi kampüste eğitim alan şanslı öğrenciler, kış ayları geldiğinde ise kayak yapabilmek için okulca İsviçre Alpleri'ndeki ünlü tatil beldesi Gstaad'da bulunan ikinci kampüslerine taşınıyor.