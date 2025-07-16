İstanbul Boğazı’nda aralarında Bebek Balıkçısı, Baylan Pastanesi, Bebek Otel, Mandarin Otel ve Arnavutköy Balıkçısı gibi yapıların da bulunduğu 300’e yakın kaçak yapıyı Kültür Bakanlığı ihbar etmişti. Anıtlar Kurulu’nun tespit ettiği mekanların kaçak kısımlarında ilk yıkım, Baylan Pastanesi’ne yapıldı. Ancak yıkım haberlerine erişim yasağı getirildi.

ZENGİNLERİN KAÇAK YAPILARI MİLLİ GÜVENLİK SORUNU OLDU



İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, 11 Temmuz 2025 tarihli kararıyla söz konusu içerikleri 5651 sayılı yasa kapsamında kaldırıldı. Yasa, yaşam hakkı, kamu düzeni ve milli güvenlik gerekçesiyle içeriklerin gecikmeksizin erişime kapatılmasına olanak tanıyor. Kaçak yapıların yıkımının, nasıl bir “milli güvenlik ve kamu düzeni” meselesi olduğunu kimse anlamadı.





