Görmeye alışık olduğumuz sarı ve beyaz patatesleri tahtından indirecek sıra dışı bir tarım ürünü Türkiye tarlalarında boy göstermeye başladı. Niğde ve Nevşehir bölgesinde üretimi yapılan, dış kabuğundan en derin merkezine kadar tamamen canlı mor ve eflatun tonlarına sahip olan mor patatesin hasat mesaisi başladı. Hem sıra dışı görüntüsüyle hem de ezber bozan sağlık deposu özellikleriyle dikkat çeken ürün, kısa sürede aranan en popüler tarım gıdalarından biri haline geldi. İlk bakışta gıda boyasıyla boyanmış ya da genetiğiyle oynanmış hissi uyandıran bu sebze, doğanın sunduğu tamamen ata tohumu kökenli bir mucize olarak öne çıkıyor.

NORMAL PATATESTEN 10 KAT DAHA YARARLI

Mor patatesin bu ilginç ve sıradışı rengi, herhangi bir kimyasal katkıdan değil, doğada yaban mersini, böğürtlen ve mor lahana gibi meyvelere rengini veren "antosiyanin" pigmentinden geliyor. Uzmanlar, normal patatese kıyasla tam 10 kat daha fazla antioksidan içeren bu türün tarladan sofraya gelen en güçlü doğal gençlik iksirlerinden biri olduğunu belirtiyor.

KRALİYET YEMEĞİ OLARAK BİLİNİYOR, SOYLULARA İKRAM EDİLİYORDU

Pek çok renkli sebze pişirildiğinde veya haşlandığında rengini salarken, mor patates kızartıldığında, haşlandığında veya püre yapıldığında o canlı mor rengini korumaya devam ediyor. Yüzyıllar önce Güney Amerika'daki İnka medeniyeti tarafından "kraliyet yiyeceği" olarak kabul edilen ve sadece soylulara ikram edilen bu özel tür, günümüzde gastronomi dünyasında yeniden yükselişe geçti.

ÜNLÜ ŞEFLERİN VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ

Sağlık açısından da önemli avantajlar sunan mor patates, düşük glisemik indeksi ve özel nişasta yapısı sayesinde kan şekerini aniden yükseltmiyor. Yapılan klinik araştırmalar, düzenli tüketildiğinde damar esnekliğini artırarak yüksek tansiyonu dengelemeye katkı sağladığını gösteriyor. Dünyaca ünlü şeflerin tabakları görsel bir sanata dönüştürmek için tercih ettiği ürün, mor renkli püreleri ve cipsleriyle restoran menülerinde fırtınalar estiriyor.

ÜRETİCİ TALEPLERE YETİŞEMİYOR

Kapadokya'nın mineral bakımından zengin volkanik topraklarına tam uyum sağlayan mor patates, bölge çiftçisinin de yeni gözdesi oldu. Tarladan toplanan ürünler, gelen yoğun talep üzerine koli koli paketlenerek Türkiye'nin dört bir yanına sevk ediliyor. Tezgah ve raflarda ürünü gören vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan mor patates, kilosu 300 liradan adeta yok satıyor.