Özel jetle seyahat etmek birçok kişi için lüks, ayrıcalık ve yüksek yaşam standardıyla özdeşleşiyor, ancak bu dünyanın içinde çalışanlar için tablo her zaman aynı değil. 37 yaşındaki Katharina Chiao-Li Fuchs, 2 yıl boyunca özel jetlerde hostes olarak görev yaptı ve süper zengin yolcuların seyahatlerine eşlik etti.

Fuchs, dışarıdan bakıldığında oldukça prestijli görünen işin maddi açıdan sanıldığı kadar cazip olmadığını belirtti. Tüm vergi ve kesintiler sonrasında ayda yaklaşık 1700 euro kazandığını söyleyen eski hostes, 2 yıl boyunca yalnızca 3 veya 4 kez bahşiş aldığını ifade etti.

Fuchs'a göre özel jetlerde çalışmanın en büyük yanılgısı, işin sürekli olarak lüks ve eğlenceden ibaret olduğunu düşünmekti.

“Bu işin göz alıcı olacağını ve büyüleyici insanlarla tanışacağımı düşünmüştüm. Ayrıca seyahat edip dünyayı görmek istiyordum. Ama sonunda şunu anladım: Başkalarının hayatlarını yaşıyorsunuz ve kendi hayatınız yanınızdan geçip gidiyor.”

Günde 14 saate varan çalışma

Fuchs, özel jetlerdeki çalışma koşullarının son derece ağır olduğunu anlattı. Günlük çalışma süresinin genellikle 8 ila 12 saat olduğunu, bazı günlerde ise 13-14 saate kadar çalıştığını söyledi.

Bu yoğun tempo zaman zaman bir haftadan uzun süre kesintisiz devam ediyordu. Ardından yalnızca birkaç günlük izin geliyordu. Bazı günler 6 ayrı uçuş gerçekleştirdiğini belirten Fuchs, özellikle yaz aylarında kendisini “Nice, Moskova, Paris veya Suudi Arabistan arasında mekik dokuyan bir taksi şoförü gibi” hissettiğini söyledi.

Gece uçuşlarının ise en zorlu görevler arasında olduğunu ifade etti. Bazı uçuşlarda 13 yolcudan sorumlu olduğunu belirten Fuchs, pilotların dönüşümlü olarak uyuyabildiğini ancak kendisinin tüm uçuş boyunca görev başında kaldığını anlattı.

“Bazen katlanır koltukta uyuyakalıyordum. Bazen de yolcular uyurken mutfak zeminine battaniyeler serip kendime derme çatma bir yatak hazırlıyordum.”

Üstelik mesai yalnızca uçuş sırasında başlamıyordu. Fuchs, uçuş olmadığı zamanlarda bile 7/24 ulaşılabilir ve hazır durumda olması gerektiğini söyledi. Bir uçuş satıldığında, kısa süre içinde yola çıkmak zorunda kalıyordu.

Bazen vardığı otelde yalnızca kısa bir süre dinlenebiliyor, hatta odaya girip yatağa uzandıktan birkaç dakika sonra geri dönmesi gerektiğini bildiren bir telefon alabiliyordu.

Fuchs, ilk yılında yaklaşık 600 uçuş gerçekleştirdiğini belirtti. Ona göre normal havayolu şirketlerinde çalışan kabin görevlileri ise yılda yaklaşık 200 ila 300 uçuş yapıyordu.

“Yolcuların yüzde 90'ı berbat davranıyordu”

Özel jetlerdeki yoğun çalışma temposunun yanı sıra yolcuların tutumunun da kendisini zorladığını anlatan Fuchs, özellikle bazı zengin müşterilerin çalışanlara karşı son derece saygısız davrandığını söyledi.

“Özel jet yolcularının yüzde 90'ı size berbat davranıyor. Paraları olduğu için kendilerini herkesten üstün görüyorlar.”

Eski hostesin anlattığı en kötü deneyimlerden biri, 13 kişilik bir aileyle yaptığı uçuştu. Ailenin kendisine hiçbir şekilde saygı göstermediğini belirten Fuchs, yemeklerin ve ambalajların uçağın içinde etrafa saçıldığını söyledi.

Bir noktada anne, servisin yeterince hızlı yapılmadığını düşünerek Fuchs'a ekmek bıçağı fırlattı.

“Gözlerimden yaşlar boşandı.”

Çocuklarla yapılan uçuşların da çoğu zaman oldukça zor geçtiğini belirten Fuchs, bir keresinde 9 yaşındaki bir çocuğun koltuğa dışkısını yaptığını ve annesinin temizliği kendisinin yapmasını istediğini anlattı. Fuchs bunu reddedince aile bakıcıyı çağırdı.

Eski hostes, birçok zengin ailenin çocuklarıyla yeterince ilgilenmediğini, bunun yerine bakıcıların sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Bir başka uçuşta ise Moskova'dan Paris'e 12 yaşındaki bir grup kız çocuğunu götürdü. Yemekleri topladığı sırada çocuklardan biri peçeteyi yüzüne fırlattı. Fuchs servisi durduracağını söylediğinde ise çocukların tepkisinin daha da kötüleştiğini anlattı. Çocukların babasının ise yaşananlara müdahale etmeden oturduğunu belirtti.

Uçakta cinsel taciz de yaşadı

Fuchs'un anlattıkları yalnızca saygısız davranışlarla sınırlı değildi. Eski hostes, özel jetlerde çalıştığı dönemde birçok kez cinsel tacizle karşılaştığını söyledi.

Özellikle bir uçuşta, bir başkanın oğlunun kendisine defalarca randevu teklif ettiğini anlattı. Fuchs her seferinde bu teklifleri reddetti, ancak genç adam bir süre sonra onu yeniden çağırdı.

Kapıyı açtığında ise yüzüne bir tomar para fırlatarak kendisiyle randevuya çıkmasını istedi.

Fuchs bu davranışı reddederek uzaklaştı ve kapıyı kapattı, ancak adam peşinden gelerek kapıyı tekmelemeye başladı.

“Gerçekten korkmuştum. Bu yüzden kaptana koştum ve uçuşun geri kalanında kendimi kabine kilitledim.”

Kaptanın duruma müdahale ederek yolcuyu azarladığını söyleyen Fuchs, bu tür durumlara karşı daha önce eğitim aldıklarını da belirtti.

İki haftalık yer eğitimi sırasında servis, yemek ve temizlik gibi görevlerin yanı sıra güvenlik ve istenmeyen cinsel yaklaşımlara karşı nasıl davranmaları gerektiğinin de öğretildiğini söyledi.

“Uçağın vurulabileceği söylendi”

Fuchs'un kariyerindeki en tehlikeli anlardan biri ise bir Orta Doğu ülkesinden Afrika'ya yapılan uçuş sırasında yaşandı.

İki sultanı, hassas bir nakit teslimatı için Afrika'ya götürdüğünü belirten Fuchs, uçuş öncesinde kendilerine uçağın iniş sırasında vurulabileceğinin söylendiğini anlattı.

“Bu, kariyer seçimimi sorguladığım birçok andan biriydi.”

Neyse ki uçuş sırasında herhangi bir saldırı gerçekleşmedi. Ancak bu deneyim, Fuchs'un yaptığı işin yalnızca uzun çalışma saatleri ve zorlu yolcularla sınırlı olmadığını bir kez daha gösterdi.

Yoğun tempo psikolojisini de etkiledi

Sürekli seyahat, jet lag ve kısa dinlenme süreleri Fuchs'un hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıpranmasına neden oldu.

İşten sonra otel odasına ulaştığında bedenen tükenmiş olmasına rağmen zihninin hâlâ yaşananlarla meşgul olduğunu söyledi. Yeniden kısa süre içinde uçuşa çıkacağını bildiği için uyumakta zorlandığını ve zaman zaman uyku ilacı kullandığını belirtti.

Bir süre sonra uçuşlara karşı kaygı geliştirmeye başladığını ifade eden Fuchs, bunun tatil amaçlı seyahatlerini bile etkilediğini söyledi.

“Özel tatil gezilerinde bile uçağa binmekten endişeleniyordum. Sadece evde kalmak istiyordum.”

2021'de hostesliği bıraktı, makyaj sanatçısı oldu

Fuchs, 2 yılın ardından 2021'de özel jetlerdeki hosteslik kariyerini sonlandırdı. Hollanda'da Uluslararası İletişim Yönetimi eğitimi almış olmasına rağmen bu alanda çalışmak istemediğini belirten Fuchs, neyi gerçekten sevdiğini düşünmeye başladı.

Sonunda cevabın makyaj olduğunu fark etti. Makyaj sanatçısı olmak için eğitim alan Fuchs, bugün serbest makyaj sanatçısı olarak çalışıyor ve aynı zamanda modellik yapıyor.

Yeni işinde zaman zaman 15 saate kadar ayakta kaldığını söyleyen Fuchs, buna rağmen kendisini artık çok daha mutlu hissettiğini belirtti.

“Kabin görevlisi olduğum dönemde sıklıkla eksikliğini hissettiğim takdiri ve minnettarlığı geri kazanıyorum. Geceleri yatağa yattığımda kendimi tatmin olmuş ve mutlu hissediyorum çünkü bu işi her şeyden çok seviyorum.”

Fuchs'a göre özel jet dünyası dışarıdan bakıldığında son derece göz alıcı görünse de bu dünyanın perde arkasında ağır çalışma koşulları, sürekli ulaşılabilir olma zorunluluğu ve zorlu yolcularla mücadele bulunuyor. 2 yıl boyunca bu dünyanın içinde kalan eski hostes, sonunda kendi hayatını yeniden kurmayı tercih etti.