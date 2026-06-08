Bira imalatının temel bileşeni olarak bilinen şerbetçiotunun taze bahar filizleri, gastronomi sektörünün yeni lüks tüketim maddesi haline geldi. Yabani kuşkonmaza benzer tadıyla öne çıkan bu ürünün kilogramı mülki pazarda 53 bin liradan alıcı buluyor.

Lüks restoran zincirleri ve şefler, narin dokusu ile hafif acı aroması sebebiyle bu filizleri menülerine dahil etmeye başladı. Zengin besin içeriğiyle dikkat çeken ürün, yüksek fiyatına rağmen elite mekanlarda yoğun talep görüyor.

ZORLU ÜRETİM ŞARTLARI FİYATI ARTIRIYOR

Şerbetçiotu filizlerinin bu denli yüksek maliyetle satılması, mülki üretimindeki sınırlılık ve zorlu yetiştirme koşullarından kaynaklanıyor. Genellikle yabani alanlarda yetişen bu bitkinin organize ve sistematik bir şekilde tarımının yapılması oldukça güç kabul ediliyor.

Hasat süreci tamamen el işçiliğine dayanan ürün, yalnızca çok kısa bir zaman diliminde toplanabiliyor. Toplandıktan sonra çok hızlı tazeliğini kaybeden filizlerin, hasat edilmesinin hemen ardından tüketilmesi gerekiyor.

TEDARİK SÜRECİ DOĞRUDAN YAPILIYOR

Hızlı bozulma riski nedeniyle şerbetçiotu filizleri sadece yerel pazarlarda ya da üreticiyle doğrudan anlaşması olan lüks restoranlarda satışa sunulabiliyor. Bu lojistik kısıtlama, ürünün piyasadaki genel bulunabilirliğini daha da zorlaştırıyor.

Halihazırda üreticilerin büyük kısmı sadece bira fabrikalarıyla sözleşmeli olarak çalışıyor. Bu durum restoran sektörüne tedarik edilen filiz miktarını kısıtlarken, piyasaya ürün sunan az sayıdaki üreticinin kazancını doğrudan yükseltiyor.