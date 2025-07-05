ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir servetiyle gündemde kalmaya devam ediyor. Kimi zaman kendi açıklamalarıyla, kimi zaman ise medyada çıkan iddialarla tartışma yaratan Trump’ın gerçek mal varlığı, bu kez New York Times tarafından detaylı biçimde mercek altına alındı. Analize göre Trump'ın serveti son bir yılda ciddi bir artış gösterdi.

TRUMP'IN DİKKAT ÇEKEN SERVETİ

New York Times’ın analizine göre Trump’ın servetindeki en dikkat çekici artış, kendi adına oluşturulan dijital para birimi "$TRUMP" sayesinde gerçekleşti. Kripto paradan sadece birkaç ay içinde 620 milyon dolar kazanan Trump’ın bu alandaki portföyü yaklaşık 7,1 milyar dolar seviyesinde.

Trump’ın finansal varlıkları yalnızca dijital parayla sınırlı değil. Hisse senedi ve nakit kaynaklarının toplam değeri 2,2 milyar doları bulurken, gayrimenkul yatırımları ve medya sektöründeki girişimleri de hesaba katıldığında toplam servetinin 10 milyar dolara, yani yaklaşık 400 milyar liraya ulaştığı tahmin ediliyor.

Uzun yıllardır gerçek mal varlığına dair tartışmaların odağında olan Trump’ın bu yükselişi, hem siyasi hem de ekonomik çevrelerde yeni soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. New York Başsavcılığı dahil birçok kurum, daha önce Trump’ın servet beyanlarıyla gerçek mali durumu arasındaki farkları araştırmaya almıştı.