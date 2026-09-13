İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında, Arif Saçlı’nın gözaltına alındığı öğrenildi. “Zenne Arif” olarak tanınan Saçlı’nın, çeşitli gece kulüpleri ile parti ve özel organizasyonlarda sahne aldığı, kamuoyunda ise sosyal medyada yayılan müstehcen nitelikteki dans görüntüleriyle gündeme geldiği belirtildi. EN SON PAYLAŞIM SAAT 4'TE YAPILDI Saçlı'nın son sosyal medya paylaşımlarını saat 04.00 sularında yaptığı görüldü. Kına gecesi organizasyonun sahne aldıktan sonra gözaltına alındığı tahmin ediliyor.

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