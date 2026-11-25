Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan CEV Cup'ta sahne alan başkent temsilcisi Zeren Spor, son 32 turu ilk mücadelesinde Karadağ'ın Herceg Novi kentindeki Igalo Spor Merkezi'nde OK Herceg Novi'nin konuğu oldu.

Karşılaşmanın başından sonuna kadar oyunun kontrolünü elinde tutan mor-beyazlı ekip, rakibine set şansı tanımadı. İlk seti 25-19, ikinci seti 25-17 ve üçüncü seti 25-22'lik skorlarla hanesine yazdıran Zeren Spor, parkeden 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak Ankara'ya büyük bir avantajla döndü.

RÖVANŞ 3 ARALIK'TA BAŞKENT'TE

İki ekip arasındaki son 32 turu rövanş mücadelesi, 3 Aralık'ta Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak. Zeren Spor, kendi seyircisi önünde oynayacağı bu karşılaşmayı skor fark etmeksizin kazanması durumunda adını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Konuk ekibin rövanştan galip ayrılması halinde ise tur atlayacak taraf, 15 sayı üzerinden oynanacak Altın Set'in ardından netlik kazanacak.

6 MAÇLIK KÖTÜ SERİ SONA ERDİ

Karadağ deplasmanından gelen bu galibiyet, başkent ekibine adeta ilaç oldu. Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Kupa Voley'de oynadığı son 6 maçtan mağlubiyetle ayrılan Zeren Spor, Avrupa sahnesinde aldığı 3-0'lık sonuçla kötü gidişata dur dedi. Ayrıca bu mücadele, takımın başına geçen başantrenör Alper Hamurcu'nun Zeren Spor kariyerindeki ilk galibiyeti olarak kayıtlara geçti.