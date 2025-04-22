Başkent temsilcisi Zeren Spor Kulübü, gösterdiği etkileyici performansla Vodafone Sultanlar Ligi’ni 5. sırada bitirerek sezona güçlü bir nokta koydu.

Final turunda Türk Hava Yolları ile karşılaşan Zeren Spor, İstanbul’da oynanan ikinci ve üçüncü maçlarda rakibini 3-1’lik skorlarla yenerek, seriyi 2-1 kazandı ve ligi 5. sırada tamamladı. Her etapta zafer elde eden voleybolcular, son galibiyetle mor-beyazlı takımı bir kez daha gururlandırdı. Vodafone Sultanlar Ligi’ndeki ilk sezonunu başarıyla tamamlayan Zeren Spor Kulübü, Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanırken, sezon boyunca sergilediği azimli ve mücadeleci performansla, Ankara’da kurdukları büyük hayali gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşattı.

Sezon içinde Fenerbahçe Medicana’yı 3-2, ardından VakıfBank’ı 3-2 mağlup eden takım, Nilüfer Belediye Spor'u da aynı skorla 3-2 yenerek önemli bir galibiyet serisi elde etti. Son olarak Türk Hava Yolları ile karşılaşan Zeren Spor, İstanbul’daki maçlarla ligi 5. sırada tamamladı. Zeren Spor’un etkili servisleri ve hücum sayısı ile elde ettiği galibiyetler, takımın kararlılığını birçok kez kayıtlara geçirmiş oldu.

Takımının kurucu ismi Zeren Group CEO’su Mustafa Yiğit Zeren, takımın başarısına yönelik yaptığı açıklamada, “Bu sadece bir sıralama değil; Ankara’da kurduğumuz bir hayalin gerçeğe dönüşmesidir. Biz beşinciliği bir sonuç olarak değil, yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Son topa kadar savaşan oyuncularımız başta olmak üzere, Zeren Spor’a inanan taraftarımıza, teknik ve sağlık ekibimize teşekkür ederim. Sporcularımızın yılmaz heyecan ve inancıyla birçok başarıya daha imza atacaklarına dair inancım sonsuz” ifadelerini kullandı.