1970’li yıllarda seslendirdiği şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Tülay Özer, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına yenik düştü.

Böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören 79 yaşındaki sanatçı yaşamını yitirdi. Özer, müzik kariyeri boyunca “Büklüm Büklüm”, “İkimiz Bir Fidanız”, “Kalbime Sana Vermiştim” ve “Niye Çattın Kaşlarını” gibi eserleri ilk seslendiren isim olarak hafızalarda yer etti.

ZERRİN ÖZER CENAZEDE FENALAŞTI

Sanatçının cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Tülay Özer’in kardeşi Zerrin Özer, acıya dayanamayarak fenalaştı. Ünlü sanatçının araçtan inemedi. Selami Şahin, yaşananlara ilişkin “Kardeştir sonuçta. Ateş düştüğü yeri yakar” ifadelerini kullandı.

OĞLUNDAN DUYGUSAL SÖZLER

Tülay Özer’in oğlu Kamran Hakan Rizeli, annesinin kaybının ardından yaptığı açıklamada, pandemi döneminden bu yana birlikte yaşadıklarını belirterek “Diyalize giriyordu. Evde otururken sevgiyi unutmuştuk. Vefatıyla birlikte sevenleri sağ olsun hatırlattılar kendilerini. Yaş, sağlık... Bir noktada kaçınılmaz bir son. Mekanı cennet olsun. Yaptığı iyilikler karşısında olsun” dedi.

SANAT CAMİASI YASTA

Sanat dünyasının önemli isimlerinden Selami Şahin de Özer için “Çok iyi kalpli, güzel bir insandı. Ama gitti mi gidiyor. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun” sözleriyle başsağlığı diledi.