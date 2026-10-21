Türk müziğinin sevilen isimlerinden Zerrin Özer, bir yıl içinde iki ablasını kaybetmenin acısıyla karşı karşıya kaldı. Mayıs ayında 79 yaşında hayatını kaybeden ablası Tülay Özer'in yasını tutan sanatçı, Nilgün Özer'in vefat haberiyle bir kez daha yıkıldı.

Şarkıcı Zerrin Özer, peş peşe yaşadığı aile kayıplarıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz mayıs ayında, “İkimiz Bir Fidanız” ve “Büklüm Büklüm” gibi şarkılarla tanınan ablası Tülay Özer'i 79 yaşında kaybeden sanatçı, bu kez diğer ablası Nilgün Özer'in vefatıyla sarsıldı.

MAYIS AYINDA TÜLAY ÖZER'İ SON YOLCULUĞUNA UĞURLAMIŞTI

Tülay Özer'in Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde büyük üzüntü yaşayan Zerrin Özer, sağlık sorunları nedeniyle de zor anlar geçirmişti. Ablasının kaybıyla sarsılan sanatçı, aradan geçen kısa sürenin ardından bir acı haber daha aldı.





Nilgün Özer'in vefatı, yakın çevreleri ve sosyal medyadaki hayran sayfalarının paylaşımlarıyla duyuruldu. Bazı paylaşımlarda acı haber, “Tülay Ablası'na kavuştu” ifadeleriyle aktarıldı.





“EN BÜYÜK ACIM ABLAMI KAYBETMEK”

Zerrin Özer, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu “Aslı Şafak'la İşin Aslı” programında hayatındaki en büyük acının ablasını kaybetmek olduğunu dile getirmişti.

Aynı yıl içinde iki ablasını da kaybeden 68 yaşındaki sanatçının yaşadığı bu kayıp, sevenlerini de üzdü.