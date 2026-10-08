Zerrin Tekindor ile Halit Ergenç'in sahnede yaşadığı renkli anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Tekindor'un Ergenç'in sakalına dokunduğu sırada salondan bir izleyicinin yaptığı yorum, ikili arasında eğlenceli bir diyaloğa neden oldu.

Seyircinin “Ama Bergüzar var!” sözleri üzerine Tekindor'un verdiği yanıt salonda tebessüm yarattı.

“AMA BERGÜZAR VAR!”

Zerrin Tekindor, sahnede Halit Ergenç'in sakalına dokunarak okşadığı sırada seyirciden beklenmedik bir uyarı geldi.

Bir izleyicinin “Ama Bergüzar var!” demesi üzerine Tekindor, “Bergüzar her zaman var” yanıtını verdi.

BERGÜZAR KOREL'DEN GÜLÜMSETEN TEPKİ

Sahnede yaşanan diyalog sırasında Bergüzar Korel de renkli anlara dahil oldu.

Korel, gülerek “Ne için dediler?” diye sordu ve yaşananlara tebessüm ederek karşılık verdi.

Zerrin Tekindor, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel arasında yaşanan bu eğlenceli anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.