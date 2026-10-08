Zorlu PSM'nin sezon açılış partisinde, Bergüzar Korel'in anonsuyla Satıcının Ölümü oyunu tanıtıldı. Sahnede Halit Ergenç ve Zerrin Tekindor'un yer aldığı anlarda, Tekindor'un Ergenç'in sakalını sevmesi salonda dikkat çekti. Bu hareketin ardından salondan "Ama Bergüzar var" şeklinde bir itiraz yükseldi.

Tekindor, gelen uyarıya "Bergüzar hep var" yanıtını vererek gecenin en çok konuşulan anlarından birini yaşattı. Bu diyalog, sahnede partner olan iki oyuncunun yakınlığını ve geceye katılanların tepkisini yansıttı.

Arthur Miller'ın Pulitzer ve Tony ödüllü eseri, Zorlu PSM prodüksiyonuyla sahneye taşındı. Halit Ergenç, uzun bir aradan sonra tiyatroya döndüğü bu yapımında Willy Loman rolünü üstlendi. Zerrin Tekindor ise eşi Linda Loman karakterini canlandırarak kariyerlerinde ilk kez aynı tiyatro sahnesini paylaştılar.

Oyunda büyük oğulları Biff'e Fatih Artman, küçük oğulları Happy'ye ise Kerem Arslanoğlu hayat veriyor. Kadroda ayrıca Kubilay Karslıoğlu ve Beyti Engin de yer alıyor. Yapımın yönetmen koltuğunda Londra'daki National Theatre'ın eski genel sanat yönetmeni Rufus Norris oturuyor.

Metnin Türkçe çevirisi Zerrin Tekindor'un oğlu Hira Tekindor'a ait. Dekor tasarımı Es Devlin'e, kostümler Katrina Lindsay'e, müzikler ise Oğuz Kaplangı'ya emanet edildi.

Gecenin devamında Bergüzar Korel ile Halit Ergenç de birlikte sahne aldı. Çift, peş peşe şarkılar söyleyip dans ederek partinin eğlenceli anlarından birini oluşturdu. Oyunun tanıtımıyla başlayan bölüm, Tekindor'un esprili cevabı ve Korel-Ergenç ikilisinin performansıyla sürdü.