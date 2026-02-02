Aydın’ın Kuyucak ilçesinde semt pazarında düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, programda zeybek oynayarak vatandaşları eğlendirdi.
Doğanca’nın sahneden inmesinin hemen ardından aniden çıkan fırtına sahne kurulumunu etkiledi.
Sahne arkasındaki dev LED ekran büyük bir gürültüyle devrildi. Başkan Doğanca’nın saniyeler önce sahneden inmesi olası bir faciayı önledi. Olay, izleyenlerde şaşkınlık yarattı.
Yaşanan kaza amatör kameralarca kaydedildi, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
LED ekranın devrilmesiyle sahnedekilerin panik halinde kaçışması dikkat çekti.
Başkan Uğur Doğanca’nın sağlık durumunun iyi olduğu, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.
Doğanca, olay sonrası alanda vatandaşlarla görüşerek güvenlik önlemlerine ilişkin bilgi verdi.