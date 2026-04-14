Zeybek, yaptığı açıklamada kararın “zorlama” olduğunu savunarak, geçmiş dönem uygulamalarına ilişkin dosyaların da incelenip incelenmeyeceğini sordu.

"GEÇMİŞ DÖNEM İNCELENECEK Mİ?"

Zeybek, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski yönetimine işaret ederek, özellikle Melih Gökçek dönemine ilişkin iddiaların araştırılıp araştırılmayacağını gündeme getirdi.

Açıklamasında, kamu kaynaklarının kullanımına yönelik eleştirilerde bulunan Zeybek, geçmişte yapılan bazı uygulamalara ilişkin soruşturma açılıp açılmadığını sordu.

Zeybek, Ankara’da uzun süredir tartışma konusu olan Ankapark projesine de değinerek, söz konusu yatırımın kamuya maliyeti ve atıl durumda kalmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Projeye ilişkin herhangi bir inceleme yapılıp yapılmadığını soran Zeybek, kamu zararına yol açtığı iddialarının araştırılması gerektiğini ifade etti.

"DOSYALAR İNCELENDİ Mİ?

Zeybek, Mansur Yavaş tarafından daha önce çeşitli iddialara ilişkin 100 dosyanın ilgili kurumlara iletildiğini belirterek, bu dosyaların incelenip incelenmediğini de sorarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Mansur Yavaş, soruşturulması için 100 dosya verdi. Hiçbir dosyasının kapağını kaldırdınız mı?

Kamu imkanlarını kendisine kullandığı halde görmezden gelinenler için bu millete ne diyeceksiniz?

AK Partili olmayan herkes soruşturulabilir ama AK Partiliyseniz DOKUNULMAZSINIZ.

Anlayış bu.

Halkımız olan biteni, çifte standardı gayet açık bir şekilde görüyor.

Sandık günü geldiğinde gerekeni yapıp sizi gönderecek, hiç meraklanmayın.

Kamu kaynakları diyorlar ya… Sadece ufak bir hatırlatma yapayım! Bu ülkede Sağlık Bakanı, iftara dahi askeri helikopter kullanarak gidiyor.

Yazıklar olsun."