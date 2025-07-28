Zeydan Karalar’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer’e hitaben insani yardım sürecinin hızlandırılması talep edildi. Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan 10 milyon liralık yardım kararının bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

'İÇİM PARÇALANIYOR'

Karalar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Çok değerli Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, öncelikle başarı diliyorum. Başlattığımız ve söz verdiğimiz projelerin uygulanacağına inanıyorum. Ama bu yazıyı bunun için yazmıyorum. Her gün televizyon izlerken Gazze'nin ve Gazzelilerin durumunu görünce içim parçalanıyor. Sizden ricamdır: Gazze’ye gıda ve insani yardım için Meclis kararı aldığımız 10 milyonluk yardımı hızlandırın.”

Karalar, söz konusu yardımın devletin yetkili kurumları ve Kızılay koordinasyonunda, doğru şekilde ulaştırılmasının önemine de vurgu yaptı.

“Şimdiden teşekkürler. Tüm çalışma arkadaşlarıma sevgi ve selamlarımı iletiyorum,” ifadeleriyle mesajını tamamladı.