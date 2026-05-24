CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’yla ilgili Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararın ardından parti içindeki tartışmalar sürerken, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Gazeteci Fatih Altaylı’ya konuşan Karalar, CHP’nin kendi içinde doğal bir kriz yaşamadığını, sürecin dış müdahalelerle daha karmaşık hale getirildiğini savundu. Karalar, parti içinde yaşanan sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğini belirterek, “Kemal Bey bana göre yanlış davrandı. Eğer ortada meseleler varsa, bunların konuşulup çözülmesi gerekirdi” ifadelerini kullandı.

Karalar şunları söyledi:

“Bu iş bağırıp çağırarak, karşı tarafı suçlayarak çözülmez. Meydanlarda Kemal Bey yuhalansa partiye faydası ne, küfür edilse faydası ne! Sakin olmak, akılcı olmak lazım. Hızla Kurultay’ı toplayıp yeni genel başkanı seçmek ve yola devam etmek lazım.

Böyle yapabilirsek, bu işten en az zararla hatta belki fayda ile çıkarız. Yapamazsak parti dağılırız. Halkın oluşan güvenini kaybederiz.”

Karalar, kurultayı yılbaşından önce yapmaları gerektiğini ve seçime kadar önlerinde 8-10 ay olması gerektiğini ifade etti:

"Yılbaşını geçerse, felaket olur. Çıksın partililer kimi istiyorsa seçsin. Tartışma bitsin.”