"Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet ŞAHİN,

Hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/742 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan KARALAR hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/856 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine,

Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır"

SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU

Öte yandan İstanbul Valiliği, Büyükçekmece Belediye Meclisi, Başkan Hasan Akgün’den sonra Vekili Ahmet Şahin’in de tutuklanınca ikinci kez Başkan Vekili seçmek 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü toplanacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

CHP'li belediyelere yönelik son operasyon, etkin pişmanlıktan yararlandığı bildirilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın yanında çalışan bazı isimlerin ifadeleri gerekçe gösterilerek düzenlenmişti. Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için geldiği İstanbul'dan dönerken uğradığı ablasının Gebze'deki evinde gözaltına alınan Karalar, hakimliğe sevkinin ardından tutuklanmıştı.

Belediyelere yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine seçilen Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.