Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Sabah gazetesinde yer alan iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Emre, Özel hakkında gazeteye sızdırılan bir ifadede yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelik, bugün Sabah gazetesine sızdırılan bir ifadede yer alan iddialar külliyen yalandır, açık bir iftiradır" ifadelerini kullandı.

Zeynel Emre, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu yalanı söyleten, söyleyen ve yayınlayan, açık bir itibar suikastının parçasıdır. Ayrıca dün basına yansıyan parti otobüsümüzle ilgili iddialar da akıl dışıdır. Otobüs milletin bağışlarıyla alınmıştır, partimizde tüm faturaları mevcuttur. Bu kirli girişimin arkasında kim varsa hesap vermesi için gereken bütün adımları atacağız."