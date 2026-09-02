Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, iki yıldır devam eden ilişkilerini bugün evlilikle taçlandırıyor. Çeşme'de aileleri ve yakın arkadaşlarının katılacağı düğün töreniyle dünyaevine girecek çiftin heyecanı sürerken Bastık, düğün öncesi arkadaşlarıyla deniz keyfi yaptı.

DÜĞÜN ÖNCESİ PLAJDA BULUŞTULAR

Düğün için Çeşme'ye gelen arkadaşlarını önceki gün plajda ağırlayan Zeynep Bastık, günü locasında sohbet ederek geçirdi. Ünlü şarkıcı, arkadaş grubuyla birlikte denize girerek düğün öncesi keyifli saatler yaşadı.

Neşeli tavırlarıyla objektiflere yansıyan Bastık'ın düğün öncesi rahat halleri dikkatlerden kaçmadı.

İKİ YILLIK AŞK EVLİLİKLE TAÇLANIYOR

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, yaklaşık iki yıl önce başlayan ilişkilerini evlilik kararıyla bir sonraki aşamaya taşıdı. Çift, bugün Çeşme'de düzenlenecek törenle aileleri ve yakın arkadaşlarının karşısında nikâh masasına oturacak.

Düğün öncesinde arkadaşlarıyla bir araya gelen Bastık'ın, özel gününe saatler kala denizin ve güneşin tadını çıkardığı görüldü.

SABAH 08.00'DE EĞLENCE BAŞLADI

Düğün hazırlıkları devam ederken Zeynep Bastık'ın yakın arkadaşları da kutlamalara erken saatlerde başladı. Sabah 08.00'den itibaren bir araya gelen arkadaş grubu, düğün öncesi eğlenceden renkli kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı.

ARKADAŞLARINDAN NEDİME POZLARI

Bastık'ın arkadaşları, düğün öncesinde birlikte verdikleri nedime pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Renkli anların yer aldığı fotoğraflarda grubun düğün heyecanını birlikte yaşadığı görüldü.

KUTLAMA FOTOĞRAFLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Zeynep Bastık'ın yakın çevresi, düğün öncesi hazırlıklardan ve kutlamalardan fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı. Çeşme'de başlayan düğün hareketliliği, sosyal medyadaki paylaşımlarla daha da görünür hale geldi.