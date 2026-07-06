Paris’te aldığı evlilik teklifinin ardından düğün hazırlıklarına başlayan Zeynep Bastık, yaz bitmeden aile arasında sade bir törenle evleneceğini açıkladı.
ALAÇATI'DA TATİLE TAM GAZ DEVAM
Habertürk’ten Ferit Tuğluk’un haberine göre, 2024 yılında ilişkilerini duyuran Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, önceki gün Çeşme-Alaçatı’da görüntülendi. Yaz sezonunu birlikte geçiren çiftin düğün hazırlıklarına başladığı ortaya çıktı.
DÜĞÜN TARİHİNİ AÇIKLADI
Zeynep Bastık, düğünün ne zaman yapılacağına ilişkin soruları yanıtlayarak, “Hazırlıklar başladı. Eylülden öteye gitmeyiz. Yaz bitmeden yaparız. Aile arasında olacak” ifadelerini kullandı.
Ünlü çiftin nikâhı, yaz bitmeden yakın çevrelerinin katılacağı sade bir törenle kıyılacak.