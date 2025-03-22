19 Mart'ta İstanbul büyükşehir ve ilçe belediyelerine 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması başlatılmış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi için gözaltı kararı çıkarılmıştı. Şu an İmamoğlu dahil 90 kişi gözaltında.

Aynı gün bu hukuksuzluğa karşı İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin başlattığı protesto, kısa sürede diğer üniversitelere sıçradı, farklı illere yayıldı. Polisin eylemcilere karşı şiddet dozunu artırmasına tepki yağıyor.

ODTÜ'deki eyleme de polis biber gazı ile müdahale etti, CHP milletvekilleri Gülcan Kış, Orhan Sümer, İlhami Aygun, Ali Mahir Başarır ve Kayıhan Pala öğrencilere destek olmak için ODTÜ'ye gitti. Pek çok öğrenci gazdan etkilenirken görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

"BU ZULÜM BİZE YAKIŞMIYOR"

Alanda sıkışan öğrencilerin videosunu Instagram hesabından paylaşan şarkıcı Zeynep Bastık olaylar karşısında isyan etti.

Bastık, "Gençler gördükleri, yaşadıkları bir hukuksuzluğa yarın kendi başlarına da gelmemesi için ses çıkarıyor, demokratik hakkını kullanıyor. Bu ülkede yaşayan her vatandaşın ifade özgürlüğü, seçim hakkı var, olmalı. Öğrencilere yapılan bu zulüm bize yakışmıyor. Adalet var. Hâlâ hepimiz için" ifadelerini kullandı.