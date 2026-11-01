Şarkıcı Zeynep Bastık, Zorlu PSM’de verdiği konserde 25 şarkılık repertuvarı ve dans performansıyla hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı. Söz ve müziği Emir Can İğrek’e ait yeni şarkısı “Evinin Yolu”nu ilk kez dinleyicilerle buluşturan Bastık, konser öncesinde basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Eylül ayında oyuncu Serkay Tütüncü ile evlenen sanatçı, evlilik sonrası hayatındaki önceliklere ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

“MUTLU BİR YUVA ÖNCELİĞİMLE GEÇİRDİĞİM BİR DÖNEM VARDI”

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; iş temposunun yeniden arttığını söyleyen Bastık, hayatındaki önceliklerin zamanla değiştiğini belirtti. Evliliğine ilişkin konuşan şarkıcı, “Benim hayatımda her şeyin bir zamanı ve önceliği oluyor. Mutlu bir yuva önceliğiyle geçirdiğim bir dönem vardı, çok şükür kurduk. Şimdi her şey çok güzel ve yolunda. Artık işlerimize geri döndük” dedi.

Eşi Serkay Tütüncü ile birlikte vakit geçirme düzenlerinden de bahseden Bastık, ikisinin de yoğun çalıştığını ifade etti. “Ben çok evde duramıyorum, çalışıyorum. Serkay'ın da işleri var. Düğünümüzü yaptık ve artık herkes kendi işine daldı. Çok çalışıyoruz. Boş zamanlarımızda ise evde birlikte vakit geçiriyoruz” diye konuştu.

EŞİNE ŞARKILARINI ÖNCEDEN DİNLLETİYOR

Serkay Tütüncü’nün müziğe ilgisinden de söz eden Bastık, eşinin çalışmalarını önceden dinlettiği isimlerden biri olduğunu anlattı. Tütüncü’nün stüdyo süreçlerini merak ettiğini belirten şarkıcı, “Çok iyi bir kulağı var, çok iyi bir dinleyici ve iyi şarkıdan çok iyi anlıyor. Bu yüzden her şeyi önceden ona dinletiyorum” ifadelerini kullandı. Bastık, eşinin gitar çalmaya da meraklı olduğunu söyledi.

YENİ ŞARKISINI İLK KEZ SESLENDİRDİ

Konserin en özel anlarından biri, Bastık’ın henüz yayımlanmayan “Evinin Yolu” adlı şarkısını ilk kez seslendirmesi oldu. Söz ve müziği Emir Can İğrek’e ait parçanın kasım ayında dinleyiciyle buluşacağını açıklayan sanatçı, yeni şarkısı için oldukça heyecanlı olduğunu belirtti.

“Şarkıyı çok seviyorum, ona çok güveniyor ve inanıyorum. İlk dinleyişte insanlarda çok büyük duygular uyandıran, nadir şarkılardan biri olduğunu düşünüyorum” diyen Bastık, yeni çalışmasıyla ilgili beklentisini de paylaştı.

ÇAKAL KONSERDE YER ALAMADI

Çakal ile hazırladıkları yeni şarkı hakkında da konuşan Bastık, sanatçının hastalığı nedeniyle konsere katılamadığını söyledi. Bu durumun kendilerini üzdüğünü belirten şarkıcı, “Çok talihsiz oldu. Çok üzüldük ama yapacak bir şey yok. Bugün burada olmasa da şarkıyı birçok şekilde ve birçok yerde duyacaksınız. Geçmiş olsun dileklerimi de ilettim” dedi.

25 ŞARKILIK REPERTUVARLA SAHNEDEYDİ

Akustik ve slow şarkılardan disko ritimlerine uzanan repertuvarıyla sahneye çıkan Bastık, özel tasarlanan platform ve dans performansıyla da beğeni topladı. “Destan”, “Ara”, “Sana Bayılıyorum”, “Çukur”, “Her Yerde Sen”, “İnat”, “Kör Sevdam” ve “Lan” gibi sevilen parçalarını seslendiren sanatçı, 25 şarkılık repertuvarıyla gece boyunca sahnede kaldı.

Bordo kadife kostümüyle dikkat çeken Bastık’ı izleyenler arasında Meriç Aral, Serkan Keskin, Yağmur Yüksel ve Ozan Dolunay da vardı.