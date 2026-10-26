Oyuncu Zeynep Çamcı, yönetmen Serhat Bayram ile 2015 yılında evlenmişti. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve hamilelik sürecini gözlerden uzakta geçirmeyi tercih eden Çamcı, ilk bebeğini kucağına aldı.

OĞLUNUN ADINI CAN MİRO KOYDU

Zeynep Çamcı, 15 Ekim’de İspanya’nın Barselona kentinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğine Can Miro adını veren oyuncu, hastane odasında oğluyla çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı.

Paylaşımına “Hoş geldin Can’om” notunu düşen Çamcı’nın gönderisi, takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı aldı.

ZEYNEP ÇAMCI KİMDİR?

Leyla ile Mecnun, Beni Böyle Sev, Adı: Zehra ve Güzel Günler gibi yapımlarda rol alan Zeynep Çamcı, sinemada da Recep İvedik 3 filmiyle tanındı. Oyuncu, 2015 yılında yönetmen Serhat Bayram ile hayatını birleştirdi. Özel yaşamını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden Çamcı, ilk kez anne olarak hayatında yeni bir döneme adım attı.