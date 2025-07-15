Eski futbolcu Volkan Demirel ile 2010 yılında nikah masasına oturan Zeynep Sever Demirel, Şubat ayında üçüncü kez anne olmuştu. Kızına Yasmin adını veren çift, tatil sezonunu çocuklarıyla açtı.
HAMİLELİK KİLOLARINI HIZLA ATTI
Hamilelik kilolarını hızla attığı gözden kaçmayan Zeynep Demirel, fit görüntüsüyle beğeni topladı.
Tatilden kareler paylaşan Zeynep Demirel, ayrıca küçük kızıyla beraber kendi çocukluk fotoğrafını paylaştı. Takipçilerinin genelde babası Volkan Demirel'e benzettiği Yasmin, annesinin ikizi çıktı.
"BABASINA BENZETENİ ENGELLERİM"
Zeynep Demirel, kızı Yasmin'i babası Volkan Demirel'e benzetenlere, "Bu posttaki bazı fotoğraflardan sonra Yasmin babasına benziyor diyene engeli basarım, ona göre." diyerek esprili bir uyarı yaptı.