Zeynep Sever Demirel üçüncü kızı Yasmin'i geçen şubatta dünyaya getirmişti.

Hamileliği boyunca çok iştahlı olan ve 30 kilo alan Belçika eski güzelinin formuna kavuşmasına çok az kaldı.

"2.5 ayda 20 kilo verdim. 8 kilo daha gidecek. En hızlı zayıfladığım dönem bu oldu. Yeda ve Yade'den sonra daha yavaş incelmiştim" dedi.

Zeynep Sever Demirel "Korse filan kullanmadım. Doğumdan hemen sonra yabancı bir hocadan gördüğüm karın hareketlerini yaptım. Şekeri ve karbonhidratı azalttım. Sebze ve protein ağırlıklı beslendim" diye konuştu.

Demirel, mental sağlığı için de şakayla karışık "O hafif gidik. Uykuya açım" ifadelerini kullandı.

YILDA 1 KERE KUAFÖRE

Bu arada Zeynep Sever Demirel saçlarını da 2 yıldır boyatmadığını söyledi:

"Zaten yılda 1 kere kuaföre gidiyorum. Beyazlarım çıkmaya başladı, onları seviyorum. Böyle doğal kalsın istiyorum."