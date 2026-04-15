Almanya'da düzenlenen Stuttgart Açık Tenis Turnuvası'nda milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, tek kadınlar son 32 turunda dünya 8 numarası İtalyan raket Jasmine Paolini'yle karşılaştı. 23 yaşındaki Sönmez, 1 saat 15 dakika süren karşılaşmada rakibini 6-2'lik iki set sonucunda 2-0 yenerek adını son 16'ya yazdırmayı başardı. Milli tenisçimiz, kariyerinde ilk kez dünya sıralamasının ilk 10 basamağında yer alan bir rakibini yenerek kariyerinin en büyük müsabaka zaferini elde etti. Tek kadınlar sıralamasında 79. sırada bulunan Zeynep Sönmez'in son 16 turundaki rakibi Kanadalı dünya 25 numarası Leylah Fernandez olacak.

