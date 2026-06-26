İngiltere'nin başkenti Londra'daki sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasında mücadele edecek dünya sıralamasının 54. basamağındaki Zeynep, ilk turda ABD'li dünya 29 numarası Ann Li ile eşleşti. ÖNCEKİ İKİ MAÇI KAZANDI Zeynep, 28 numaralı seribaşı Ann Li ile daha önce Merida Açık Tenis Turnuvası'nda oynadığı iki maçı da kazandı. Bu sezon tek kadınlar kategorisinde Avustralya Açık'ta 3. tura çıkan Zeynep, Fransa Açık'a ise ilk turda veda etti. Wimbledon Tenis Turnuvası, 29 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

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