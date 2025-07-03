Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da mücadele eden dünya 88 numarası milli tenisçi Zeynep Sönmez, 2. turda dünya 32 numarası Çinli Xinyu Wang'ı 2-0 mağlup ederek tarih yazdı.

Zeynep Sönmez, 2 sette de rakibine 7-5’lik skorlarla üstünlük kurarak 2-0 mağlup etti ve adını 3’üncü tura yazdırdı..Milli tenisçi, 75 yıl sonra bir grand-slam'de 3. tur gören ilk Türk tenisçi oldu.

Türk tenis tarihinde grand slamlerde (Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık) teklerde 3. tur oynama başarısı gösteren tek isim Bahtiye Musluoğlu olmuştu. Musluoğlu, 1950'de Fransa Açık'ta mücadele etmiş ve 3. tura kadar yükselmişti.

Tek kadınlarda Bahtiye Musluoğlu'nun ardından bir kez daha tarih yazan Zeynep Sönmez, Çinli rakibini geçerek grand slam'lerde 75 yıl sonra 3. tur oynayan ilk Türk tenisçi unvanının sahibi oldu.

Wimbledon'da ilk kez ana tabloda mücadele eden milli tenisçi ayrıca Wimbledon'da 3. tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi olarak da tarihe geçti.

23 yaşındaki Zeynep Sönmez, 3’üncü turda dünya 69 numarası Hollandalı Suzan Lamens ile dünya 17 numarası Rus Ekaterina Alexandrova arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.