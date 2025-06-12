Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma devam ediyor. Zeyrek, 10 Haziran’da onbinlerce insanın katılımıyla düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Manisa’da defnedilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başlatılan soruşturmada 12 kişinin ifadesinin alındığını, iki kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Bu iki kişi de serbest bırakıldı.

Zeyrek’in hayatını kaybetmesiyle ilgili süren soruşturmada en fazla merak edilen konu ise hazırlanan bilirkişi raporuydu. Bilirkişi raporunda riskler, etkiler ve sorgulanması gereken yerler açıkça belirtildi.

Hatalı bağlantılar tespit edildi

Özellikle kazaya sebebiyet veren bölgede ve civatalarda nem kaynaklı korozyonun meydana geldiği, normal koşullara uymayan hatalı bağlantıların olduğu tespit edildi.

Bütün bu hususlar fotoğraflarla raporda yer aldı. İnsan hayatını elektrik çarpmalarına karşı koruyan cihazlar özellikle test edildi. Metal merdiven ve metal karkas arasında 67 voltluk gerilim ölçüldü. Bu ölçümde RCD ve MCB denilen, insanları olası bir elektrik çarpmasına karşı koruyan, devre kesici cihazların devreye girmediği tespit edildi.

Conta hasarlı, motor kapağında sızma var

Havuzun pompa motor kapağında ise besleme noktasının içerisinin nem ve yer yer su birikimi olduğu ortaya çıktı. Burada mühendisler ayrıca yanma ibarelerinin bulunduğunu, kapak içerisinden yanık kokusunun geldiği paylaşıldı.

Yine motor besleme noktası üzerinde bulunan kapakla motor arasındaki contanın hasarlı olduğu, bu nedenle nem ve su almaya müsaitliği gözlemlendi.

Devre kesici neden yoktu?

Raporun sonuç ve kanat kısmında özellikle şu hususlar yer aldı:

Özellikle daire girişinde bulunması gereken linyeleri koruyan 30 ma’lik RCD’nin neden bulunmadığı, daha önce bulunuyor ise kim tarafından kaldırıldığının araştırılması uygun olacaktır.

Motorun üzerindeki besleme kapağı ve iç sargılarına dışarıdan kasıtlı bir müdahale yapılıp yapılmadığının araştırılması uygun olacaktır.

Havuz pompa motoruna daha öncesinden bakım yapılıp yapılmadığının araştırılması (motora müdahale edenin bulunması amacıyla)

Havuz enerji odasının içerisindeki panelde bulunan tesisatın kabul ve bakım işleminin yapılıp yapılmadığı, kaçak akım rölesi üzerinde test işlemi yapılıp yapılmadığının araştırılması uygun olacaktır.

“Denetim firmaları araştırılmalı”

Daha önce havuz enerji odası içerisinde topraklama ölçümü yapılıp yapılmadığının araştırılması uygun olacaktır. (Yapı denetim firması, özel firmalar vb tarafından)

Olay yerinde bahsi geçen ve birkaç gün önce takıldığı belirtilen filtre sisteminin yalnızca besleme noktasının ortak olduğu, havuz motorunun kapak, sargı, besleme noktasıyla doğrudan irtibatının olmadığı tespit edilmiştir. Olayın gerçekleşmesinden önce motora son bakımın, müdahalenin kim tarafından hangi tarihte yapıldığı, bakım sırasında mevcut sorunların bulunup bulunmadığının araştırılması uygun olacaktır.

Islak alan, akımın artmasına neden oldu

Havuz bölümü enerji odasının standarda uygun olmayan dizaynının, ekipman seçiminin, montajının kim tarafından yapıldığının tespit edilmesi uygun olacaktır.

Zeyrek’in hayatını kaybetmesiyle ilgili, yukarıda açıklanan şartlar neticesinde bölgenin ıslak olmasının direnci düşürerek hesaplanan akımın artmasına sebebiyet verdiği raporda açıkça belirtildi.