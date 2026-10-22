Hırvatistan'ın Brač Adası'ndaki Postira kasabasında gerçekleştirilen yarışmayı Finlandiya kazandı. Fin ekibi, yalnızca 45 dakikada 55,4 kilogram zeytin toplayarak 10 takımın mücadele ettiği organizasyonda birinci oldu.

45 DAKİKADA 55,4 KİLOGRAM ZEYTİN TOPLADILAR

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Dünya Zeytin Toplama Şampiyonası'na Finlandiya, İsveç, Sırbistan, Litvanya, Polonya, Çekya, ABD, Bosna-Hersek ve Hırvatistan'ın yanı sıra farklı ülkelerden katılımcıların oluşturduğu uluslararası bir takım katıldı.

Her biri iki kadın ve iki erkekten oluşan dört kişilik ekipler, 45 dakika içerisinde mümkün olduğunca fazla zeytin toplamak için yarıştı. Mekanik araçların kullanılmasına izin verilmeyen organizasyonda zeytinler yalnızca elle toplandı.

Yarışmacılar, topladıkları ürünleri geleneksel çuval bezinden yapılmış önlüklerde biriktirdikten sonra kasalara aktardı. Sürenin sonunda yapılan tartımda Finlandiya 55,4 kilogramla zirveye yerleşti. Çekya 48,4 kilogramla ikinci, Polonya ise 46,6 kilogramla üçüncü oldu. Ev sahibi Hırvatistan 43,2 kilogramla beşinci sırada kaldı.

GEÇEN YIL DÖRDÜNCÜ OLMUŞLARDI

Finlandiya'nın başarısını dikkat çekici kılan ayrıntı ise ülkede zeytin yetiştiriciliğinin yapılmaması oldu. Soğuk iklimi nedeniyle zeytinlikleri bulunmayan Finlandiya, Akdeniz'in geleneksel tarım ürünlerinden biri olan zeytinin toplandığı yarışmada dünya şampiyonluğunu elde etti.

Geçen yıl organizasyonu dördüncü sırada tamamlayan Finlandiya ekibinin kaptanı Petri Utriainen, bu yıl hedeflerinin daha iyi bir derece elde etmek olduğunu ancak şampiyonluğu beklemediklerini söyledi. Utriainen, ülkelerinde tek bir zeytin ağacı bile bulunmamasına rağmen dünya şampiyonu olmalarını inanılmaz bir sonuç olarak değerlendirdi.

İlk kez 2017 yılında düzenlenen şampiyona, Hırvatistan'ın Brač Adası'ndaki zeytincilik geleneğini tanıtmayı ve bölge turizmini canlandırmayı amaçlıyor. Yarışma kapsamında katılımcılara adanın tarımsal mirasını ve yerel kültürünü tanıtan etkinlikler de düzenleniyor.