İspanya merkezli zeytinyağı üreticisi Acesur ve yenilenebilir enerji firması Greening iş birliğiyle Jaen eyaletine bağlı Vilches bölgesinde, tarımsal üretimi kesintiye uğratmadan elektrik üretmeyi hedefleyen yeni bir tarım-güneş enerjisi projesi hayata geçiriliyor.

AĞAÇLAR KESİLMEDEN ÜRETİM YAPILACAK

Aktif zeytinlik arazisi üzerine inşa edilecek projede mevcut ağaçların hiçbiri kesilmeyecek. Santral kapsamında 5 bin 150’den fazla güneş paneli, beton temellere sabitlenen çelik taşıyıcılar yardımıyla yerden 4 metrenin üzerinde bir yüksekliğe yerleştirilecek.

Yüksek konstrüksiyon yapısı sayesinde panellerin altındaki alanda traktör gibi tarım araçları rahatça hareket edebilecek, zeytin ağaçlarının bakım ve hasat işlemleri geleneksel yöntemlerle sürdürülebilecek.

DEPOLAMA DESTEKLİ 3,65 MW KAPASİTE

Toplam 3,65 MW kurulu güce sahip olacak tesise, üretilen enerjinin verimli yönetimi ve kullanımı amacıyla 3 MWh kapasiteli bir batarya depolama sistemi (BESS) entegre edilecek.

Elde edilen elektriğin tamamı, Acesur’un bölgedeki ambalajlama tesisinin enerji ihtiyacını karşılamak üzere kullanılacak.

MİKROİKLİM ETKİSİ TOPRAK NEMİNİ KORUYOR

Projenin endüstriyel aşamasına geçilmeden önce gerçekleştirilen laboratuvar testleri, biyoklimatik simülasyonlar ve iki hasat dönemini kapsayan saha denemeleri tamamlandı. Elde edilen test verilerine göre panellerin sağladığı gölgeleme, arazi üzerinde olumlu bir mikroiklim yaratarak toprak sıcaklığının düşmesine ve topraktaki nem oranının korunmasına katkı sağladı.